Rafa Lesmes, campeón del Dakar Classic 2025, visibiliza cómo desertar del cáncer de mama sobre su Elefante Rosa

Después de 13 días y recorrer 5.200 kilómetros cronometrados por los puntos que comprenden el circuito del Rally Dakar celebrado por quinto año en las arenas de Arabia Saudí, el grancanario Rafa Lesmes –junto a su equipo formado por Tabatha Romón y Albert Casabona–, pudo sentir por segunda edición consecutiva lo que significa ser campeón de la categoría de camiones en modalidad Classic –además de ser noveno en la general–. Pero para este risueño aventurero de 65 años, su triunfo más importante no es el logrado a bordo de su vehículo, sino el que consigue al transmitir su mensaje de concienciación para intentar detectar de forma prematura el cáncer de mama tanto en las mujeres como en hombres.

«Que un enfermo terminal te abrace y te diga que le has hecho disfrutar durante el rally porque te ha estado siguiendo es mucho mayor premio que el haber ganado o tener este trofeo de campeón. Día a día estaban conectados y nos mandaban mensajes de apoyo. Imagínate lo que significa ver a un enfermo terminal de cáncer de mama que se graba un vídeo para decirte que puedes seguir adelante cuando ellos están en los últimos kilómetros de su vida. Si les puedo ayudar a muchos de ellos a transitar su reto me siento más que satisfecho», expresa Lesmes con la sonrisa que pertenece a los ganadores de la vida.

Más allá de relatar sus peripecias a los mandos del volante del Elefante Rosa, ese Mercedes-Benz 1844 equipado con un motor V8 Bi-turbo de 700 CV, lo que le completa e l orgullo a Rafa para acompañarlo con su medalla de oro y el trofeo de campeón, es el que lleva a cabo él mismo como ejemplo de crecimiento.

Escaparate mediático

«El Elefante nació de una forma totalmente espontánea y con un espíritu altruista. Ahora es un icono, pero nadie ni yo mismo pensé que esto se iba a salir tanto de madre. Gracias al escaparate del Dakar conseguimos visibilizar el cáncer de mama masculino más de lo que lo había intentado llevar a cabo Invi, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama Masculino», expone el piloto.

Y es que Lesmes se vio en la tesitura de tener que reformular la manera en la que quería visibilizar los valores que transmite la Fundación Carrera por la Vida –avalada por la red Think Pink Europe– después que en la edición de 2023 a bordo de un buggy tuviera que abandonar la carrera de forma prematura.

Rafa Lesmes a bordo del Elefante Rosa / Fabricio Macedo

«¿Yo pensé en rendirme porque no me fue bien con el buggy? Nunca. Pensé, tira para adelante, acepta los reveses que te vengan, asúmelo, gestiónalo, sé un poco estoico e intenta controlar las cosas que se pueden controlar, deja que la cosa fluya y no te amargues la vida con problemas que se meten en la mente y que probablemente no vayan a suceder nunca», avanza el insular para trasladar a la vez un aprendizaje que ha adquirido gracias a recorrer tantos kilómetros, ya sea preparándose con la bicicleta en el Camino de Santiago o durante sus aventuras personales: «Esto son costumbres muy occidentales, cuando viajas te das cuenta que hay otras formas de afrontar la vida».

¿Futuro?

Ahora, el futuro de Rafa todavía es incierto. No ha «abierto el cajón de pasado mañana», porque prefiere ir día a día. Aún así, lo que si dejó es una pista en estas páginas de la carretera que puede emprender.

"Por decir una primicia a este periódico que tan bien nos ha tratado todos estos años, no será el mismo reto. No voy a volver con el Elefante Rosa para intentar ganar la tercera vez. Lo conseguí una vez, lo ratifiqué ahora y ya es suficiente. Por mi manera de ser entendería que he perdido un año en el que podía hacer nuevos retos. Hace mucho tiempo me propuse no viajar a un sitio en el que ya he estado. No me va a dar la vida para ver todo lo que quiero ver. ¿Me encantaría volver al Machu Pichu y a la Antártida? Seguramente sí. Pero si repito a lo mejor no me da tiempo a conocer Australia. No me puedo quedar con eso dentro», sentencia Lesmes dejando entrever que habrá nuevos retos