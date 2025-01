El Rocasa Gran Canaria empata frente al Costa del Sol Málaga en un partido vibrante (21-21)

La antesala del partido ya auguraba un espectáculo de alto voltaje. El Rocasa Gran Canaria afrontaba el choque con la motivación de quienes desean resarcirse tras algunos tropiezos recientes y, sobre todo, con la clara intención de mantenerse firme en puestos de play off. Desde el cuerpo técnico, Carlos Herrera advirtió de la necesidad de mantener un equilibrio perfecto entre la defensa y el ataque, dada la peligrosidad que encierra un rival como el Costa del Sol Málaga. En el vestuario malacitano, por su parte, reinaba la convicción de que seguir sumando victorias les permitiría no solo conservar la segunda plaza de la clasificación, sino afianzar una candidatura firme para pelear por el liderato a medio plazo.

El inicio del partido reflejó la igualdad y la tensión que se respiraba en las gradas. Con un ritmo frenético y transiciones rápidas, ambos conjuntos comenzaron intercambiando golpes en forma de contraataques. El Rocasa Gran Canaria apostó por explotar la conexión entre jugadoras como Larissa, Linnea Sundholm y Martina Lang, quienes, en los primeros compases, consiguieron penetrar la zaga malagueña. Mientras tanto, la respuesta del Costa del Sol Málaga llegó de la mano de lanzamientos exteriores y penetraciones bien orquestadas por su primera línea, a lo que se sumó la inestimable aportación de su guardameta, Merche Castellanos, quien demostró desde el minuto uno por qué es considerada una de las porteras más fiables de la liga.

Pese a unos primeros instantes en los que el Rocasa logró una mínima ventaja, la igualdad se mantuvo hasta el descanso, al que ambos equipos llegaron con un ajustado 11:11 en el luminoso. Este marcador parcial evidenciaba el equilibrio de fuerzas sobre la pista, con dos defensas que supieron replegarse a tiempo y un acierto ofensivo que, aunque notable, se topó en repetidas ocasiones con las excelentes intervenciones de las porteras. Para las grancanarias, su destacada estructura defensiva continuaba siendo la clave para no descolgarse, a pesar de no encontrar la frescura de cara a gol que habían exhibido en otros encuentros.

En la segunda mitad, la tensión se elevó aún más. El Costa del Sol Málaga salió con determinación, consciente de que una renta de dos o tres goles podría decantar el partido en su favor. La táctica de las malagueñas, basada en mover el balón con rapidez para desgastar la robusta defensa de las locales, estuvo a punto de surtir efecto en varios tramos. Sin embargo, el Rocasa tiró de oficio y del aliento de su afición, siempre dispuesta a volcarse con su equipo en momentos de máxima exigencia. En ese intercambio de acciones, la portera Merche Castellanos continuó siendo un factor diferencial. Intervino con brillantez en lanzamientos de Sundholm y Suhana Bayonas que, de haber acabado en gol, habrían supuesto un colchón determinante para las anfitrionas.

Los últimos diez minutos se convirtieron en un toma y daca de manual. Las defensas subieron líneas, las recuperaciones de balón desencadenaron contraataques frenéticos y el público se levantó de sus asientos en cada aproximación peligrosa. El Rocasa acarició la posibilidad de distanciarse en el marcador, pero la falta de acierto en momentos puntuales impidió la escapada definitiva. Por su parte, el Costa del Sol Málaga tampoco consiguió materializar sus oportunidades para rematar el choque, haciendo que la tensión creciera hasta el pitido final.

El desenlace, con reparto de puntos, dejó un sabor agridulce en ambas escuadras. Por un lado, el Rocasa Gran Canaria encadena un empate que no le permite escalar posiciones y, de hecho, provoca que baje un par de puestos hasta situarse séptimo. No obstante, mantiene su plaza en la zona de play off y, sobre todo, las sensaciones de que su sistema defensivo sigue siendo un pilar sólido sobre el que construir victorias futuras. Por otro lado, el Costa del Sol Málaga no consigue asaltar la primera posición, pero conserva la regularidad que lo define y refuerza su condición de candidato a todo.

Al término del encuentro, Carlos Herrera valoró positivamente la intensidad de sus jugadoras y el buen trabajo defensivo, aunque reconoció que la falta de acierto en momentos clave privó al equipo de una victoria que hubiese resultado importantísima para sus aspiraciones. En cualquier caso, la Liga Guerreras Iberdrola continúa abierta y este empate no hace sino confirmar que la competencia por los puestos de honor es máxima.

FICHA TÉCNICA

(21) ROCASA GRAN CANARIA

7 inicial: Silvia Navarro (pt), Linnea Sundholm (3), Almudena Rodríguez (1), Martina Lang (1), Larissa da Silva Nascimiento (6), Rebeca López (2), Eider Poles (5).

También jugaron: Mela Falcón, Lulu Guerra (Pt), Jhennifer Lopes (2), María Zaldua, Yassira Ramírez, Ana Medina, María Victoria Oliveira, Suhana Bayonas (1).

Exclusiones: Jhennifer Lopes (24:30), Almudena Rodríguez (41:00).

Amonestaciones: Eider Poles (15:31).

(21) COSTA SOL MÁLAGA

7 inicial: Merche Castellanos (pt), Elibet Cesareo (1), Soledad López (4), Estitxu Berasategui. Rocío Campigli (2). Patricia da Silva Lima (3), Joana dos Santos (5).

También jugaron: Gabriela Clausson: (1). Nayra Solis (3). Estela Doiro. Sonora Solano (pt). Laura Sánchez. Bárbara Vela. Isabelle dos Santos (2).

Exclusiones: Elibet Cesareo (23:25). Isabelle dos Santos (11:50). Isabelle dos Santos (47:41). Estitxu Berasategui (51:02).

Amonestaciones: Elibet Cesareo (06:45).

PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-2, 6-4, 9-5, 9-8, 9-9, 11-11, 12-13, 15-16, 18-16, 18-18, 20-20, 21-21

ÁRBITROS: Miguel Martín Soria Fabián, Jesús Álvarez Menéndez.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 14ª Jornada de la Liga Guerreras Iberdrola celebrado hoy miércoles a las 18:30h (HC) en el Pabellón Antonio Moreno ante unos 250 espectadores.