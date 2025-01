Haimar Zubeldia, un clásico de la EPIC Gran Canaria y cuatro años de pasión por la isla

La prueba ciclodeportiva más popular del sur de Gran Canaria, la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, sigue sumando estrellas para su cita 2025 el 8 y 9 de febrero. En esta edición no fallan algunos de los nombres icónicos de este deporte, con Haimar Zubeldia confirmado en una prueba que ya es parte de sus citas de culto.

"La EPIC Gran Canaria es mucho más que una carrera; es una experiencia única. Regreso cada año porque combina todo lo que amo del ciclismo: desafíos deportivos, paisajes espectaculares y un ambiente increíble. Además, la organización siempre se supera, y participar aquí se siente como volver a casa". El ganador de 29 grandes vueltas y top 10 del Tour, Haimar Zubeldia, vuelve a esta nueva edición, que ha completado su aforo máximo de 500 plazas en menos de 48 horas y ya tiene cientos de ciclistas en lista de espera.

El 8 y 9 de febrero el mejor ciclismo internacional vuelve a tomar San Bartolomé de Tirajana y varios municipios de medianías, para que Gran Canaria brille como destino privilegiado para este deporte. Zubeldia no solo no falla a su cita anual con la EPIC, sino que conoce la bondad de Gran Canaria como paraíso ciclista de entrenamiento y competición. "Gran Canaria es, sin duda, uno de mis destinos favoritos. Es un lugar ideal para entrenar, especialmente en invierno, por su clima perfecto y sus rutas tan variadas". Ha pasado varias temporadas en la isla "y cada vez descubro algo nuevo, tiene algo mágico que siempre me hace querer volver".

Esta prueba, integrada en el calendario internacional UCI y en el circuito mundial Gran Fondo World Tour, descorcha la temporada en Europa con un clima envidiable, mientras en otras partes del continente el clima es gélido. "En Gran Canaria tienes sol, temperaturas agradables y carreteras en perfecto estado. Aproveché para hacer muchas de las subidas que forman parte de la EPIC, como Ayacata, y prepararme mental y físicamente para esta edición", ha señalado el ciclista de Usúrbil.

Zubeldia conoce y ama este recorrido, que ha definido como "exigente pero muy gratificante" gracias a sus "subidas largas y desafiantes, pero con vistas y un entorno que las hacen más llevaderas". Cada etapa, ha señalado, "tiene algo especial, desde las cronoescaladas hasta los descensos técnicos, es una experiencia inolvidable".

Haimar Zubeldia representante de la época dorada del ciclismo de finales de los 90 y los 2000, asegura que la EPIC Gran Canaria es "un reto físico y mental" al que acude "sin presión", lo que le permite "conectar con el deporte que amo, rodeado de otros ciclistas que comparten esa misma pasión".

Cada año "crece en participantes, nivel de organización y reconocimiento internacional", por lo que se ha confesado orgulloso de "ser parte de ese crecimiento". Zubeldia no lo pondrá fácil a sus rivales, aunque su prioridad será "disfrutar al máximo de cada kilómetro, ganar buenos recuerdos, compartir momentos con otros ciclistas y seguir sumando experiencias en esta isla que tanto significa para mí". Cada edición de la EPIC "es única, y esta no será la excepción".

Zubeldia forjó una gran carrera como corredor de pista y de ciclocrós, con varias medallas desde su debut como profesional en el año 1998. Con el equipo Euskaltel-Euskadi y el Astana, su palmarés incluye Grandes Vueltas, quedando décimo en la Vuelta a España 2000, undécimo en la misma prueba en 2002, y quinto en el Tour de Francia 2003. Logró dos terceros puestos, dos cuartos y un quinto en diferentes etapas en ese año, y siguió acumulando grandes carreras por 10 años más.

La subida a Ayacata, la "favorita"

"Sin duda, la subida a Ayacata es mi favorita". Esta escalada fetiche para Haimar Zubeldia es una de las rutas que hacen de esta una prueba inolvidable. "Es dura, pero las vistas y la sensación de llegar a la cima hacen que valga la pena". Por su parte, "los descensos técnicos requieren mucha concentración, son parte del encanto de la prueba".

La primera etapa de la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, el 8 de febrero de 2025, contará con 115 kilómetros y dos tramos cronometrados, con salida desde el mirador de las Dunas de Maspalomas del hotel RIU Palace Maspalomas para un circuito con paso por Arteara, Fataga, Tirajana, El Pajar o Pasito Blanco. El primer tramo cronometrado discurre de Aqualand a Ayagaures, con meta en la cima Pedro González, en una cronoescalada de 12,3 kilómetros a 470 metros de altitud, y una inclinación media de 4,4%. El segundo tramo cronometrado de esta primera etapa es una escalada entre Pasito Blanco y Ayacata, con 45 kilómetros y 1.304 metros de altura, y una pendiente media de 4,7%.

La segunda de las etapas, el domingo 9 de febrero, pone nombre al podio en 75 kilómetros de recorrido, con un tramo cronometrado con un desnivel de 810 metros y pendientes de 4%.

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Maspalomas Costa Canaria, RIU Hotels & Resorts, Turismo Gran Canaria, Hospiten, Free Motion, Nektium, Coca-Cola, Aquabona, y Esenat, entre otros.