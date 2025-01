Samuel Carmona pelea en su segunda casa, Rusia, por el IBA del peso mosca

La hoja de ruta del púgil grancanario Samuel Carmona está orientada para llegar en plenitud al asalto del título europeo EBU del peso mosca, tras ser confirmado como aspirante oficial al cinturón de campeón, si bien deberá de esperar a conocer quien será su rival, que será el resultante de la pelea que tendrá lugar el 24 de mayo en el Reino Unido entre el vigente campeón, Jay Harris y Conner Kelsall.

En ese compás de espera, el boxeador canario viajará a Rusia, la que considera como «su segunda casa», para disputar un combate ante el púgil local Artur Nagapetyan, dentro de las veladas de las IBA Champions Night, que tendrá lugar el viernes a partir de las 15.00 horas, en la que arranca la primera pelea de la misma, en el Centro Internacional de Boxeo Luzhniki, situado en Moscú.

Carmona tendrá la oportunidad de sacarse la espina de conquistar un cinturón del que le privó el pasado mes de abril el uzbeko Hasanboy Dusmatov, con quien perdió a los puntos en Uzbekistán. En aquella ocasión sumó su segunda derrota como profesional tras la sufrida ante Julio César Rey Martínez en la pelea por el título mundial del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo en diciembre de 2022, en el Arena Gila River, en Arizona, donde a pesar de romperse la mano en el primer asalto aguantó hasta el final, para terminar perdiendo a los puntos. Dos derrotas que confiesa que le han ayudado «a ser todavía un mejor boxeador».

Campamento en Toulouse

«Mañana salgo ya para Rusia desde Toulouse», afirma el púgil grancanario que reconoce que ha realizado para su combate con Nagapetyan «una preparación de locos, en la que he renunciado a estar con la familia incluso durante el 24 y el 31 de diciembre, he estado peleando duro aquí para llegar a esta pelea y ganarla».

De su rival, el ruso Artur Nagapetyan, que cuenta con tres victorias como profesional y una sola derrota por el momento, la sufrida ante Patrick Chinyemba de Zambia en la Noche de Campeones de la IBA en Dushanbe en 2023, el canario considera que «es un boxeador que va al choque, hemos trabajado muy fuerte para llegar muy seguro de mi mismo y de mi equipo, y se que voy a ganar esta pelea». «Es un combate pactado a ocho asaltos nada más», que le sirve también como preparación de cara a su cita futura por el título europeo EBU del peso mosca.

Cambio de equipo

En esta ocasión, Carmona no contará en su esquina con Carlos Formento, pero tendrá a un experimentado entrenador francés, Mehdy, que lleva a alguno de los mejores boxeadores del mundo. El cambio de localización le ha ayudado a «cambiar de mentalidad, de estar en Canarias donde no había púgiles de nivel para seguir creciendo, mientras que aquí me he preparado con los mejores y hay sitios adaptados a la perfección para sacar mi meior rendimiento».

Está feliz por tener la oportunidad de pelear en Rusia, un país al que considera «su segunda casa» y destaca de la afición rusa que «son callados, respetuosos y saben disfrutar de una buena pelea, no se casan con nadie y son muy honrados en ese sentido».

