El CD Tenerife, abocado a hacer de forma inmediata la mayor ampliación de capital de su historia

Una nueva ampliación de capital como solución de emergencia para una crisis gigantesca. El nuevo consejo de administración del CD Tenerife prevé que salgan en circulación antes del mes de mayo nuevas acciones del representativo por un valor total de hasta cuatro millones de euros en un movimiento indispensable para la supervivencia de la sociedad anónima deportiva. Será la mayor ampliación de capital de la historia de la entidad. Con el equipo penúltimo en la Liga Hypermotion, el tinerfeñismo empieza a tomar consciencia de la gravedad de la actual posición del club. No solo en los terrenos de juego, con un riesgo evidente de descenso, sino también en la parcela económica, con una amenaza inesperada: la suspensión de pagos si no se inyectan recursos de forma inmediata.

Esta operación de emergencia conseguiría cubrir por completo el enorme agujero que han hallado los nuevos administradores del club, y que ha constreñido muy notablemente el margen para hacer fichajes en este mercado de invierno; y por el otro, esta ampliación –la segunda consecutiva tras la propuesta el año pasado por el equipo de José Miguel Garrido– permitiría dar al club una mayoría accionarial estable, lejos del actual paisaje de confrontación entre los actuales gestores y los destituidos en la Junta General del pasado 17 de diciembre.

Entretanto, el club no descarta dejar la plantilla como está, sin hacer movimientos de relieve. La gran disyuntiva es la siguiente: invertir en fichajes, aun a sabiendas de que las opciones de permanencia se presumen remotas; o empezar a planificar el futuro con decisiones que hagan más llevadero el probable aterrizaje en Primera RFEF. El inesperado problema con el que se han encontrado los nuevos administradores es un desfase que ronda los seis millones de euros solo en esta temporada. Según explican fuentes de la directiva, durante el presente curso se ha gastado mucho más de lo presupuestado. En este sentido, tienen la sospecha de que el equipo de Garrido pergeñó unos números irreales para que LaLiga les permitiese incrementar de forma muy ostensible el tope salarial para fichajes. Por poner solo un ejemplo, establecieron por escrito la perspectiva de que volverían a hacer dos grandes taquillas en la Copa, sin tener en cuenta que los cruces del año pasado contra Las Palmas y Mallorca fueron un suceso extraordinario. Las cuentas no cuadran. Ni en el campo, ni en los despachos.

Sueldos astronómicos

Los gestores del Tenerife prevén presentar a lo largo del mes de febrero las conclusiones del trabajo de auditoría realizado de puertas adentro, y que revela que los gastos en el club blanquiazul se habían disparado en todos los departamentos. Una de las incógnitas que tenían los nuevos administradores está relacionada con los viajes del aún máximo accionista de la institución, José Miguel Garrido. Será la auditoría la que determine si efectivamente se los pagaba de su propio bolsillo, o si por el contrario era el club el que asumía sus desplazamientos a la Isla –desde Madrid o Londres– y su hospedaje en un conocido hotel de cinco estrellas de la capital tinerfeña.

Otra señal de alarma ha saltado cuando se ha producido la revisión de los contratos de futbolistas del primer equipo. Son varios componentes del equipo blanquiazul los que cuentan con salarios superiores a los 500.000 euros, una rareza en el contexto de una categoría donde estas fichas tan abultadas suelen asignarse solo en casos excepcionales, concretamente a los denominados futbolistas franquicia.

Un problema adicional tiene que ver con la ausencia de cláusulas liberatorias en caso de descenso a Primera RFEF en los contratos de varios jugadores, entre ellos algunos con fichas considerables.

Algún retoque

El Tenerife no descarta quedarse como está, sin hacer fichajes significativos más allá de algún retoque puntual antes del próximo lunes, fecha en la que cierra el plazo para hacer movimientos en Primera y Segunda. La intención del futuro presidente del consejo de administración, Rayco García, es comparecer junto al director deportivo, Mauro Pérez, para explicar los motivos de esta aparente inacción del mes de enero. Según cuentan desde dentro, la escasez de movimientos –solo ha venido Fabio González, proveniente de LasPalmas– no tiene que ver con la falta de pericia en las negociaciones, sino con el roto que hay en la tesorería blanquiazul y con la negativa que se han encontrado por parte de algunos de los jugadores deseados. Si bien inicialmente dieron síntomas de querer venir, en las últimas horas se han visto retraídos por la precaria situación clasificatoria del club. Ha sido el caso del atacante Pablo Sáenz, que se irá del Granada al Albacete, y que era pretendido por el Tenerife. Realizada la consulta con el entrenador del primer equipo, Cervera manifiesta que quiere solo jugadores que ofrezcan rendimiento inmediato, no de relleno. De este modo, cobra fuerza la opción de que la pretendida remodelación profunda se quede solo en un par de retoques.