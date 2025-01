Los Lakers de Nacho Arias: "Cada canasta del CB Las Palmas cambia vidas; es una experiencia mágica"

Encestar por la vida. Los Lakers de Nacho Arias dinamitan barreras y se han ganado el anillo de la superación. Triples por la normalización en el Arena Anti-estigmas. Ignacio Arias Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) es el entrenador del equipo del CB Las Palmas de enfermos de salud mental. Pioneros en Gran Canaria y de ruta por el Archipiélago, han volado a Lanzarote y Tenerife, para coleccionar victorias, latidos y camaradería.

Arias alecciona a sus pupilos del CB Las Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

Nacho trabaja de integrador social en el Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II de Las Palmas de Gran Canaria. Y de la reinserción al parqué. Su pasión por el baloncesto y un corazón kilométrico le han convertido en el ángel de la guarda de 14 jugadores que lucen sus destrezas con la bola en en el Santiago Martín del Canarias y Lanzarote. Buscan patrocinador para competir en Madrid, Barcelona o Sevilla. No hay límites. Rendirse no figura en su pizarra.

Arias, en el Hotel Iberia, al término de la entrevista. / LA PROVINCIA / DLP

Todo por sus chicos, la premisa de esta admirador de Obradovic, Aíto García Reneses y Víctor García. Pero sobre todo, tiene el póster en su habitación de los gigantes del arbitraje como Juan Carlos Arteaga y Miguelo Betancort. "Soy integrador social en el Cento de Día que trabaja con el colectivo de enfermos mentales y la idea de contar con un equipo de baloncesto tiene su origen en 2012. La liga de 'intercentros' fue la semilla del proyecto 'Metiendo canastas y abriendo mentes'. Fue creciendo a un ritmo destacado y salió la bomba de la película de Campeones, que considero que generó un antes y un después. Fue el ancla por el deporte inclusivo y la integración".

Un lance del CB Las Palmas de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

Aclara que como "Centro de Día oficial del Servicio Canario de Salud no puedo sacar un equipo de baloncesto federado, pero soy muy cabezón. Gracias a la Federación Canaria de Baloncesto y a la labor de Ángel Sabroso en el Gobierno de Canarias, contamos con la gratuidad en los desplazamientos. Fomentamos los encuentros deportivos con otros Centros de Día del Archipiélago. En 2019, nace una Liga Canaria de Inclusión Social pero con la división acertada de dos categorías: la competición de Discapacidad Intelectual y la de Enfermos de Salud Mental".

Complejidad por número

Nacho Arias conoce la problemática de cerca. Cuestión de centímetros y corazón. Aclara que hay pocos efectivos para competir en la liga de enfermos de salud mental. Hay que derribar otra barrera. "Tengo un hermano enfermo mental, como es Jorgito, y cuesta que salgan. Considero que se divide con buen criterio, no es lo mismo competir contra un discapacitado que contra un enfermo mental. Y esto es una lanzadera, somos los tanques. Vamos los primeros como buenos pioneros. El fútbol sala ya se puso el ancla y la división es clave: las habilidades no son las mismas de un autista que de un enfermo mental". La misión es la normalización. Un baloncesto sin estigmas y con la única barrera de machacar o anotar de tres.

Pero el proceso fue laborioso. "Lanzamos el CB Las Palmas y tanto Pedro Cazorla como Juanmi Morales, presidente y vicepresidente de la entidad, aplaudieron la iniciativa. Es un club muy familiar y de esta manera se fusionan mis dos grandes pasiones. Disfruto con mi labor de integrador social y el baloncesto. La a experiencia es única y eso que apenas llevamos un año con la competición actual. En Gran Canaria somos los pioneros en salud mental, solo figura el CB Las Palmas como equipo, pero pronton saldrán más. En Tenerife hay dos, pero todo es comenzar y sacrificarse".

Incide que en Gran Canaria solo hay un equipo porque "hay menos enfermos mentales". "Por número, la gente se decanta más por discapacidad intelectual pero en la Federación Canaria de Balonesto han estado atentos a todas la variantes". Baloncesto sin Límites puso la primera piedra y aclara que su labor conlleva una "enorme resposanbilidad". El club le ha puesto un móvil y el grupo de wasap arde cada mañana con anécdotas y el repaso de la táctica. "Entrenar discapacidad no lo puede hacer cualquiera, pero estoy muy orgulloso de ellos".

El caso de la UD Las Palmas

No es una moda, es una obligación moral y empresarial. Nacho Arias reclama la implicación de todos los actores sociales y económicos. La UD Las Palmas, gracias a la tarea de su Fundación, cuenta con el proyecto Disafío -con el reto de promover la inclusión social de personas con discapacidad intelectual-. "Y es que el deporte inclusivo ya está aquí. La UD y el CB Gran Canaria están haciendo una grandísima labor. El club claretiano tiene el Proyecto Suma, pero trabaja con enfermos mentales".

Arias tiene el título de su película. Una gran producción. Óscar al Mejor Director. "En el CB Las Palmas lo bautizamos como 'Cambiando vidas'. No es solo meter canastas, hay que sacarlo de casa. Abrazar la vida. Deporte más sociabilidad, compiten y luego quedan para tomarse un cortado. El chat que es la bomba y un generador de emociones". El CB Las Palmas contó con un estreno de lujo en el Santiago Martín. "Todo financiado por la Federación y gracias a la labor de Sabroso. Viajamos gratis como cualquier equipo de la base federado de Canarias. No hay distinciones".

Sobre el presupuesto, no saca la calculadora: "No tengo ni idea". Este terapeuta de la mente es un catedrático en modalidad de cambiar vidas. "Mi objetivo es integrarlo a todos, conozco las enfermedades mentales. Y estos chicos son unos cracks, ni una mala cara y te piden el cambio si es preciso. Yo llevo a cadetes y las comparaciones son odiosas. Pero este equipo es una lección vital constante, una guía de superación. Cómo conocen al débil y se arropan".

Lo peor es la falta de ayudas. "Nos falta un patrocinador, por eso me abrí Facebook". Arias no para y ahora mira a la cárcel. "Tengo otro proyecto con la Federación Canaria de Baloncesto para trabajar con reclusos y que así tengan su competición. Solo quiero ver gente feliz haciendo baloncesto".

Cada canasta es una mochila de vida, un hilo de esperanza. "Tengo 50 años y esto me toca en lo personal. El baloncesto es el mejor vehículo para normalizar (...) He entrenado a todos los niveles como federado pero esta experiencia es única. Lo de cambiar vidas es una descarga de electricidad. Los sacas de su casa y los pones en un pabellón. Se suben a un avión y en ese viaje va toda la familia. Todo es una excusa para que mejoren". No quiere ganar la Liga Endesa o la NBA. "El baloncesto me regaló ser feliz y es una satisfacción verlos felices".

En mayo se acaba la liga de enfermos de salud mental y no se rinde. Quiere implicar a los equipos del Sur de Gran Canaria. Hacer ruido, que tiemble el Roque Nublo. "Voy a darle visibilidad, el colectivo de enfermos de salud mental cuesta más por el número pero me va la marcha". Le pagan como un entrenador de la base y nombre a sus tres jinetes de la Apocalipsis del balón naranja. "Aíto, Obradovic y Víctor García son los mejores, no tengo duda alguna".