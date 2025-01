Arenas Corza's Maspalomas: el club que enorgullece a Gran Canaria a través de sus logros y gimnastas

El Arenas Corza’s Maspalomas, club de San Bartolomé de Tirajana, ha hecho historia en la gimnasia rítmica española. En el último Campeonato de España, a finales del año pasado, la entidad sureña, con casi tres décadas de historia, logró medallas en las cuatro categorías, desde benjamín hasta Primera.

Con más de un millar de trofeos en sus vitrinas y multitud de páginas exitosas en su historia, el club de gimnasia rítmica Arenas Corza’s Maspalomas pasea con orgullo el nombre de Canarias por las competiciones nacionales. El 2024 fue un año para enmarcar. Se convirtió en el único club de España con presencia en los podios de las cuatro categorías -masculina, femenina, en conjunto y de equipos-, incluyendo la Primera. En sus orígenes, en los años 90, su denominación era Club Maspalomas Sol de Europa, nombre que hacía referencia al laureado equipo de fútbol sala del municipio. Sin embargo, un cambio en el equipo directivo en 1996 dio pie a una serie de cambios estructurales, pasando a denominarse como se conoce hoy en día.

La figura de Nani

Ana Margarita Cabrera López, más conocida como Nani, es una de las puntales de la entidad. Con su esfuerzo, propició que el club renaciera hasta convertirse en uno de los más destacados del panorama nacional. Su amor por la gimnasia rítmica la llevó a inculcar esta pasión de manera involuntaria a su hijo Yeray Hernández, quien además de haber sido uno de los primeros practicantes de esta disciplina deportiva del país, ahora se ha convertido en su mejor compañero dentro y fuera del trabajo. «Mi madre siempre intentó que me gustaran otros deportes y que no me viera atraído por la gimnasia solo porque ella fuera entrenadora, pero no hubo manera; a los ocho años, después de haber probado varias actividades, decidí que quería quedarme con la rítmica», comenta orgulloso Yeray.

Se quedó, luchó, y se convirtió en uno de los primeros niños que compitió en un deporte hasta hace bien poco coto de las mujeres. «Cuando empecé no podía competir porque no había modalidad, y una vez en un campeonato escolar, mi club decidió presentarme», explica. Al ver que la federación no ponía pegas, siguieron adelante y él salió a lucirse sobre el tapiz. «Lo hice como si llevara toda la vida haciéndolo, para mí era algo normal pero para el público y para los demás clubes resultó algo chocante por el hecho de ver a un niño practicando este deporte», recuerda. Un campeonato escolar que se convirtió en un antes y un después, porque a partir de entonces los niños de Gran Canaria empezaron a animarse, hasta que en 2004 por primera vez acude a un Campeonato de Canarias clasificatorio. «Ese año no nos clasificamos para el Campeonato de España, pero al año siguiente lo logramos y tres chicos competimos contra las chicas», señala Yeray Hernández.

Conjunto de la primera división durante un ejercicio / LP/DLP

Poco a poco, el género masculino empezó a hacerse un hueco en la gimnasia rítmica, y en 2017 se consigue la clasificación de chicos en Logroño. A día de hoy, ellos están presente en todas las categorías y hace unos años abrieron la Primera División. «Ha costado bastante; de hecho, a día de hoy todavía hay gente que no lo ve, que considera que es un deporte femenino, pero es la ignorancia. El deporte no entiende de géneros y todos tienen una buena planificación deportiva. Es lo mismo que pasa con el fútbol y las mujeres», apunta.

De gimnasta a técnico y secretario

Después de tanto recorrido como gimnasta, Yeray Hernández es ahora secretario y técnico del Arenas Corza’s desde hace 16 años. «Tengo suerte porque es un trabajo y también es mi día a día; no siento que esté trabajando, me levanto con la ilusión de ir a entrenar», asegura Hernández. Algo parecido le pasó a Luz María Méndez, que pasó de ser gimnasta a entrenadora.

Cuestionado sobre el secreto del equipo para acaparar esta serie de éxitos nacionales, Yeray lo tiene claro. «No somos los mejores, simplemente en los últimos campeonatos hemos tenido resultados muy buenos, pero también le dedicamos muchas horas y cosas que no cualquier gimnasta está dispuesto a pasar», comenta.

Yeray junto a su madre Nani / LP/DLP

Un club que ha llegado lejos por la disciplina que exige a todos sus componentes: «Puedes ser duro y exigente y eso no tiene nada que ver con el respeto a los deportistas, porque queremos sacar lo mejor de ellos siendo conscientes que tienen un límite. No podemos dejar que sean conformistas, ya que esta enseñanza también les va a ayudar en el día de mañana», expresa Yeray.

Con la gimnasia rítmica masculina aplaudida, una de las cosas por las que Yeray Hernández se siente más orgulloso como técnico y exgimnasta es que las federaciones autonómicas y nacionales de la rítmica tienen al género masculino bien arropado. «Nos tratan como a uno mas y no hay desprecio, a diferencia de federaciones deportivas de otras modalidades», comenta Hernández. Una entidad cuyas patas están sujetas por tres personas que han logrado hacer de un equipo, una familia.