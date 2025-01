El campeón del mundo Igor Astarloa confirma su "revancha" en la EPIC Gran Canaria

El campeón del mundo Igor Astarloa debutará en este 2025 en la carrera ciclodeportiva EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, saldando así un 'asunto pendiente' con la isla, en la que competirá por primera vez. En la pasada edición, el ciclista vizcaíno no pudo participar en la prueba por una cancelación en el último momento de su vuelo a la isla por un episodio de viento, pero este año está decidido a sumarse a la línea de salida.

"Es como una revancha. Quedarme fuera el año pasado fue duro, pero este año significa mucho para mí poder estar aquí. Además, después de quedar segundo en la Vuelta a Gran Canaria, tengo aún más ganas de disfrutar y darlo todo en un evento como la EPIC". Con la confirmación de Astarloa, la EPIC Gran Canaria suma una nueva estrella para su octava edición los días 8 y 9 de febrero, tomando durante todo el fin de semana las rutas más conocidas y privilegiadas de la isla con el mejor espectáculo deportivo.

Igor Astarloa comenzó su carrera en el ciclismo profesional en el año 2000 y en 2003 se proclamó campeón del mundo de ciclismo de fondo en carretera en los Mundiales celebrados en Hamilton (Canadá), un hito que engrandeció una carrera con otros grandes logros deportivos como la Clásica belga Flecha Valona, donde hizo historia como el primer español en hacerse con el título de campeón. En su brillante palmarés está el cuarto puesto en la Tirreno-Adriático y sexto en la Milán-Sanremo, y la Milán-Turín en 2006, entre otros.

Tras más de 10 temporadas en activo, el ciclista duro y rápido de Ermua sigue vinculado al mundo del ciclismo que mantiene como su gran pasión, y que disfrutará junto a los más de 500 ciclistas que se darán cita en Gran Canaria para coronar las medianías y cumbres de la isla en un fin de semana de deporte. Astarloa, que también capitaneó en moto la apertura del Giro de Italia, se abre con su experiencia al ciclismo amateur y profesional de la isla, que tendrá en Maspalomas su epicentro durante un fin de semana completo de adrenalina.

El deportista vasco debutará, esta vez sí, en la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, que renueva como prueba del calendario UCI y dentro del circuito del Gran Fondo World Tour. "Estoy muy emocionado. El año pasado fue frustrante no poder participar por la cancelación del vuelo, pero este año estoy decidido a disfrutar de esta experiencia. Además, tengo un bonito recuerdo de Gran Canaria, ya que hace poco competí en la Vuelta a Gran Canaria, donde quedé segundo detrás del corredor local Germán Hernández. Aquella carrera me dejó claro el nivel de los ciclistas canarios y la belleza de los recorridos de la isla", ha asegurado.

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts regresa reuniendo a grandes glorias del ciclismo internacional, con nombres como Haimar Zubeldia, Claudio Chiapucci, Iban Mayo o Alessandro Ballan ya confirmados. Con un fin de semana de deporte y una gran fiesta del ciclismo para todos los niveles, Astarloa se ha marcado el objetivo de "disfrutar cada momento y dar lo mejor de mí, pero sin la presión de los tiempos o la competición". Ha repasado el recorrido para poder "sumergirme en el ambiente y terminar cada etapa con la satisfacción de haber dado mi máximo".

No lo pondrá fácil, pero tampoco el circuito lo será. "Creo que las cronoescaladas hacia Ayacata y Fataga serán las más complicadas porque son subidas largas y exigentes, pero precisamente eso es lo que hace que la EPIC sea tan especial. Me encantan los retos, y estas pendientes pondrán a prueba no solo las piernas, sino también la mente", ha dicho. La EPIC "no es solo una prueba, es una experiencia única, con un recorrido duro, pero con paisajes y un ambiente que lo compensa todo".

Para el campeón del mundo, esta prueba en Gran Canaria es una oportunidad de reconectar con su pasión. "El ciclismo me ha dado mucho, y participar en la EPIC es una forma de devolver algo. Si mi presencia puede motivar a alguien a superarse o a descubrir la belleza del ciclismo, siento que estoy cumpliendo un propósito importante". Sus expectativas para el 8 y 9 de febrero van más allá de lo deportivo: "Quiero llevarme no solo el recuerdo del recorrido, sino también las emociones, las conexiones con otros ciclistas y la sensación de haber sido parte de algo especial".

Un recorrido exigente

La EPIC Gran Canaria repite con dos etapas con 115 kilómetros y dos tramos cronometrados, y 75 kilómetros y un tramo competitivo, sin fallar a sus pendientes exigentes diseñadas para disfrutar del ciclismo.

La primera etapa discurre por una de las rutas más populares de la isla, por Arteara, Fataga, Tirajana y El Pajar hasta Pasito Blanco. Exigente, sólida y toda una prueba de resistencia, esta primera etapa tiene un primer tramo cronometrado de 12,3 kilómetros a 470 metros de altitud e inclinación media de 4,4% y una segunda cronoescalada de 45 kilómetros y 1.304 metros de altura, con pendiente media de 4,7% entre Pasito Blanco en su subida a Ayacata. La segunda etapa será la fase decisiva al podio, con 75 kilómetros de circuito y una cronoescalada de 22 kilómetros, a 1.304 metros de altura, y con una pendiente media de 4,7%.