La campeona mundial Alba Alonso Frey, reina en el arranque del EuroTour 2025

La deportista canaria Alba Alonso Frey ha vuelto a demostrar su dominio en Stand Up Paddle Race al alzarse con el triunfo en la modalidad Sprint de la primera prueba del EuroTour 2025 celebrada en Düsseldorf. La actual campeona del mundo ha dejado claro que este año vuelve con la misma fuerza que la temporada pasada, imponiéndose en la final a la puertorriqueña María del Carmen Rivera.

La majorera ha demostrado una vez más su dominio, dejando atrás, eliminación tras eliminación, a competidoras de talla mundial y consolidándose como una de las figuras más destacadas de la disciplina. Su victoria en Düsseldorf no solo reafirma su talento, sino que también proyecta a España como una potencia en este deporte y que ha dominado también en categoría masculina, con el primer y segundo puesto de los españoles Manuel Hoyuela e Iván de Frutos, respectivamente.

La competición, que se llevó a cabo en el marco de la prestigiosa feria náutica boot Düsseldorf, reunió a los mejores atletas de todo el mundo. Con este triunfo, Alba Alonso Frey no solo suma un nuevo triunfo a su palmarés, sino que muestra su gran objetivo de la temporada que acaba de comenzar y que pasa por revalidar su título mundial. Su conexión especial con el mar y su pasión por la competición la convierten en una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas.

Recordar que Alba Alonso Frey finalizó la temporada 2024 con un nuevo podio en el Campeonato del Mundo de Stand Up Paddle de la Federación Internacional de Canoa (ICF), celebrado en Florida entre el 22 y el 24 de noviembre. La competidora obtuvo la medalla de bronce en la modalidad Sprint, donde ya se había proclamado campeona del mundo en Dinamarca dentro del Mundial ISA de SUP y Paddleboard 2024, organizado por la Federación Internacional de Surf. El año pasado, además, la majorera arrancó la temporada en abril con una contundente victoria en la Battle for Hércules, primera prueba internacional europea de la temporada, en la modalidad de Larga Distancia, doblegando en un sprint final a la actual campeona de Europa, Duna Gordillo.

Ahora, pendiente de cerrar su calendario de competición, Alonso Frey regresará a Fuerteventura para seguir entrenando y llegar en las mejores condiciones a las principales pruebas de los circuitos nacionales e internacionales.