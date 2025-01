El Econy sueña con la Champions de baloncesto en silla de ruedas

Gran Canaria puede presumir, un año más, de tener uno de los mejores equipos de baloncesto en silla de ruedas (BSR) del panorama internacional. El Econy ha sabido encontrar al técnico adecuado para continuar con el brillante trabajo de Jonay Caraballo al frente del equipo, tras la decisión del técnico isleño de aparcar su carrera profesional a nivel de clubes –continúa con su puesto de asistente en la selección española absoluta– para poder dedicarle el tiempo necesario a su recién estrenada paternidad. El recambio elegido fue Octavio González Perdomo, procedente del basket tradicional.

En su primera experiencia en esta especialidad del deporte de la canasta, ha colocado de nuevo a los amarillos en la parte noble de la tabla de la Superliga, las más competitiva del mundo. Marchan cuartos con un balance de siete victorias y cinco derrotas. «Me ha costado acostumbrarme, porque yo empecé a entrenar hacer 15 años en el baloncesto a pie y lógicamente hay muchas cosas que tenía muy interiorizadas, que en el BSR son muy diferentes, me ha sorprendido para muy bien», reconoce el entrenador del Econy.

Desde este viernes, la escuadra isleña vuelve a codearse, en Alemania, con algunos de los mejores equipos del continente. El objetivo, lograr una plaza para disputar la fase final de la Champions Cup. Los grancanarios compiten en el grupo A con otros cuatro rivales –RSVLahn-Dill (Alemania), ASD Briantea84 Cantú (Italia), Galatasaray SK (Turquía) y el Hornets Le Cannet (Francia)–, al ser el noveno equipo con mejor coeficiente de los 60 clubes que compiten en Europa. Los dos primeros se meterían en los cuartos de la Champions Cup, que se juegan en marzo; el tercero pasa directamente a jugar la Final a 8 de la Eurocup 1 –la segunda competición continental que los grancanarios ganaron en 2021–; el cuarto pasaría a la final de la Eurocup 2 ; y el quinto quedaría automáticamente fuera de las competiciones europeas.

En una jornada maratoniana, el Econy juega este viernes sus dos primeros partidos. El primero le enfrenta a un viejo conocido, el Galatasaray (11.15 horas). Ya por la tarde, el rival es el anfitrión, el RVS Lahn Dill (18.00 horas). El grupo se cierra este sábado con dos nuevos encuentros: el primero ante los franceses del Le Cannet (11.45 horas) y el segundo ante otro conocido de los isleños, el Cantú italiano (16.15).

Aspirante a todo

Octavio González, el técnico, justifica la buena campaña del equipo hasta el momento por el buen trabajo en los despachos: «Me encontré una plantilla muy bien confeccionada, con jugadores que son top a nivel mundial como deportistas; además, en el plano personal son una maravilla. Me lo están poniendo muy fácil. Creo que no tengo casi ningún mérito, porque cuanto tiene gente tan profesional, seria y que se vuelca con la causa del equipo, que no es nada egoísta, para un entrenador todo resulta muy fácil».

Gran parte del éxito y de las esperanzas del equipo pasan por las manos de dos piezas fundamentales. Alexis Ramonet y Kathleen Dandeneau, que con 23,2 y 21,3 puntos de promedio por partido, respectivamente, son el primer y tercer máximos anotadores de la Superliga. Sobre sus dos estrellas, el técnico afirma que «Alexis el año pasado pasó por un mal momento personal y éste tiene muchas ganas de demostrar su calidad, es él quien muchas veces tira del equipo.

Por su parte, Kelly es una jugadora top 10 a nivel mundial, es la mejor, súper profesional, llega siempre la primera», explica el preparador, quien reconoce que el principal cambio con respecto a la pasada temporada está en que «jugamos a una velocidad más alta y eso nos da muchos tiros que antes no teníamos y que a ellos les viene muy bien». El grancanario tiene claro el objetivo en Europa: «Ganar todo lo que podamos e intentar meternos en la Champions, no renunciamos a nada y tenemos un equipazo».