Espectacular segunda jornada de los Lanzarote iQFOiL Games

Segundo día de competición olímpica en Marina Rubicón, donde hasta el domingo se disputan los Lanzarote iQFOiL Games. El viento ha vuelto a soplar con fuerza en esta segunda jornada alcanzando rachas de 30 nudos (56 km/h) y condiciones casi perfectas en aguas planas. Ha sido un día productivo para los 100 windsurfistas de 27 nacionalidades reunidos en la cita canaria, ya que las mujeres completaron cinco regatas, mientras que los hombres hicieron cuatro.

Nacho Baltasar es cuarto

La flota masculina fue la primera en salir al agua, a las 11:00 hora canaria. Johan Søe, de 21 años, ha arrebatado el liderato provisional al español Nacho Baltasar. La excelente actuación del danés -con dos victorias, un segundo y un tercero- le ha aupado a lo más alto de la clasificación tras dos días de competición en aguas de Lanzarote.

"He tenido un día muy bueno. Las condiciones han sido fantásticas y he disfrutado mucho", ha comentado Søe. "De momento, me encanta la nueva vela, sobre todo con viento fuerte. También es emocionante ver a más regatistas jóvenes, incluso de mi país, empujando fuerte y haciendo que la flota sea más competitiva".

El francés Nico Goyard, famoso por sus récords de velocidad, es segundo en la general. A pesar de los momentos difíciles en el cambiante recorrido exterior, la regularidad de Goyard le ha mantenido cerca de la cabeza. El italiano Nicolò Renna, actual campeón del mundo, ocupa la tercera posición, gracias a una victoria parcial pero frenado por un par de malas mangas en las que no logró entrar en el top 10.

"Ha vuelto a ser un día de mucho viento, más de 20 nudos, pero un poco inestable, sobre todo para nosotros en el recorrido exterior", ha declarado Goyard. "La nueva vela de 8m² es muy divertida con vientos fuertes, ya que nos permite apretar más en las empopadas y alcanzar mejores velocidades punta. Es rápida y más divertida, y no cambia mucho en lo que a la táctica se refiere".

Shahar Tibi toma el mando

La flota femenina ha tenido un día algo más largo, completando cinco regatas. La polaca Anastasia Valkevich ha ganado dos pruebas, pero la israelí Shahar Tibi ha sido más regular con un primero, dos segundos, un quinto y un 23º en la última manga del que se deshace al aplicarse el descarte. Así, la campeona del mundo de 2023, es la nueva líder en detrimento de Emma Wilson, que cae un escalón en el podio provisional para ser segunda.

No obstante, la británica -medalla de bronce en París 2024- ha sido también bastante consistente con dos terceros puestos, un segundo, un cuarto y una séptima plaza que descarta, por lo que Wilson se queda a un solo punto del liderato.

"Ha sido un día complicado en el agua, pero estoy contenta de ser líder después de cinco regatas en condiciones muy inestables", ha apuntado Tibi. "Fui constante en las cuatro primeras mangas, pero cometí algunos errores en la última. Afortunadamente, eso no ha afectado a mi resultado general".

Los más jóvenes pisan fuerte

Cabe destacar que los y las windsurfistas sub-23 se están haciendo notar. En la flota masculina Søe lidera la clasificación, mientras que el mallorquín Nacho Baltasar, de 20 años, ayer era líder y hoy ocupa la cuarta posición. En la femenina, dos regatistas sub-23 también están rindiendo a un buen nivel, ocupando actualmente los puestos noveno y décimo, justo por debajo del corte para el paso a las Medal Series, que está en el octavo puesto.

Con la Serie Clasificatoria (Opening Series) a mitad de camino, aumenta la expectación por ver qué sucede mañana en unas regatas en las que de nuevo se espera viento fuerte. El sábado podría disputarse la exigente Maratón, que desembocará en las Medal Series del domingo, día 2, tras las que se coronará al primer campeón y campeona de la temporada 2025 de iQFOiL.

Los Lanzarote iQFOiL Games están organizados por Marina Rubicón y cuentan con el patrocinio de Turismo Lanzarote a través de su producto turístico deportivo "Lanzarote Sports Destination", Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza; y la colaboración, entre otros, de la Federación Canaria de Vela, DinghyCoach y las federaciones de Vela Latina.

Clasificaciones provisionales. Lanzarote iQFOiL Games 2025. Día 2.

Flota Masculina

1. Johan Soe (DEN)

2. Nicolas Goyard (FRA)

3. Nicolo Renna (ITA)

4. Nacho Baltasar (ESP)

18. Bernat Tomàs (ESP)

22. Jorge Aranzueque (ESP)

Flota Femenina

1. Shahar Tibi (ISR)

2. Emma Wilson (GBR)

3. Anastasia Valkevich (POL)