Mujeres a la caña de la familia botera en la Federación de Vela Latina Canaria

Con un equipo directivo formado principalmente por mujeres, la Federación de Vela Latina Canaria afronta una nueva temporada cargada de desafíos. Entre ellos, conseguir formar la familia botera de antes, donde la rivalidad estaba en el agua y en tierra todos eran familia; hacer partícipes a todos los miembros de las decisiones y actuaciones que se van a tomar durante la temporada; o potenciar la cantera a través de la Escuela. Estos son algunos de los aspectos que la nueva presidenta, María del Carmen Aragonés Arroyo, llevará a cabo a modo de aperitivo en el inicio de esta etapa. Rosana Brehcist, presidenta del Comité de Regata, Lourdes Rodríguez Trujillo, tesorera, Rosa Ana López Gayoso, vocal, y Paula Borreguero, vocal, toman la caña de un deporte autóctono con más de un siglo de vida.

Foco en las nuevas generaciones

Con 13 botes en la flota y más de 300 personas participando, este equipo directivo tiene como meta que las nuevas generaciones se enamoren de esta modalidad. Y para ello quieren vincular a los centros escolares y animar a los jóvenes que participen en las regatas y explicarles los entresijos de esta especialidad tan arraigada en el pueblo canario. «Queremos que tengan la oportunidad de aprender a disfrutar de la Vela latina como hemos podido hacer todos nosotros», explica María del Carmen Aragonés. La presidenta pone enfásis en que «el modelo de gobierno ha cambiado» y que ahora «todos serán partícipes de las decisiones».

Con la certeza de que la Vela latina se trata de un deporte en el que impera la tradición y donde la innovación puede resultar complicada, el equipo directivo intentará adaptarse a las dinámicas de la vida moderna para que se haga más atractivo para la juventud, «manteniendo un equilibrio entre tradición y la adaptación a los nuevos tiempos» para así poder captar a más cantera y lograr un futuro prometedor en este deporte. «Mi máximo objetivo es lograr que todos rememos en la misma dirección», señala María del Carmen Aragonés. «Quiero formar la familia botera de antes, donde la rivalidad sea en el agua y en tierra todos seamos una familia, porque ahora esto se ha convertido en buscar el fallo del otro», comenta.

Directiva de la Federación de Vela Latina Canaria / Andrés Cruz

Sobre el papel creciente de la mujer en el deporte, incluida la Vela latina, las directivas señalan que «ya era hora de ir rompiendo las barreras que nos creamos nosotras mismas». Con la reivindicación de la igualdad por bandera, las ganas, el carácter y el tiempo son los únicos requisitos que se deben tener para formar parte de la Federación, teniendo en cuenta que los fines de semana está asegurada la acción en la bahía capitalina: «El mundo poco a poco se va feminizando y ese es el principal motivo de que haya tantas mujeres en esta directiva».

Uno de los aspectos que quieren recalcar desde el ente federativo es que no se trata de un deporte caro. «La gente asocia la vela como algo que cuesta mucho dinero, pero en esta modalidad no. Las personas que vienen a navegar no pagan ficha ni nada, porque entras a un club en el que te dan todo y no gastas, solo tienes que tener ganas», apunta Rosana Brehcist.

Perfil de la directiva

A modo de perfil, para conocer más de cerca a estas cinco directivas, cabe destacar el papel de Mari Carmen Aragonés, quien asegura que conocía la Vela latina por los atascos que se formaban en la Avenida Marítima los fines de semana: «Trabajaba en un centro penitenciario y empecé a relacionarme con esta familia botera a través de un proyecto que se lanzó en 2005 y en el que los presos con permisos venían con un bote».

En el caso de Rosana Brehcist, sus comienzos estuvieron marcados por la Cruz Roja, en el servicio de rescate, y luego con el salvamento dentro de la Federación. «Cuando salió el curso de juez de Vela latina me presenté, me examiné y saqué la nota más alta, convirtiéndome en la primera jueza titulada de esta especialidad».

El nuevo equipo directivo tiene como meta que los jóvenes se enganchen a esta modalidad autóctona

Lourdes Rodríguez Trujillo, por su parte, guarda en un rinconcito de su corazón los momentos que pasó junto a sus dos abuelos cuando era pequeña, cuando no se veía otro deporte y era sagrado ir al Muelle. Al contrario que las demás, Rosa Ana López no tiene las raíces canarias en sus venas, sino catalanas, pero sintió un flechazo con los botes. Lo que comenzó como carpintera reparando los botes y terminó en aportar su granito de arena a través de las redes sociales, intentando que la Vela latina se conozca en todo el mundo.

Por último, Paula Borreguero aporta juventud y pasión, un amor que le inculcó tanto su padre como su abuelo, y que ella ha retomado. «Estoy segura de que la persona que no conozca esta modalidad deportiva, si la prueba y le gusta, nunca se va», apunta.

Sin hacer referencia a las casualidades de la vida, el que las mujeres predominen en esta nueva directiva tiene una explicación: «Una rompe el hielo y todas venimos detrás. Es una coincidencia de personas muy válidas y resulta que todas somos mujeres», destacan.