Coger olas para olvidar los males de la leucemia: la iniciativa de la Asociación de bodyboard y la Fundación Alejandro da Silva

La Fundación Alejandro da Silva y Abocan (Asociación de Bodyboard de Canarias) organizaron una actividad en Las Canteras donde niños y niñas afectados por la leucemia disfrutaron de las olas en compañía de campeones del mundo. Una jornada donde los jóvenes conectaron con la naturaleza a través del deporte.

Una tabla de bodyboard y un neopreno. Eso es suficiente para desconectar de los problemas y tener una cita con el mar y las olas. Una experiencia en la que la única preocupación de los que practican este deporte es estar centrado en lo que ocurre a su alrededor en una modalidad sencilla, accesible y divertida. El grancanario Armide Soliveres, vigente campeón del mundo de bodyboard, organizó junto a la Fundación Alejandro da Silva Contra la Leucemia y la Asociación de Bodyboard de Canarias (Abocan) una iniciativa que tuvo como protagonistas en la zona de La Cícer, en Las Canteras, a jóvenes afectados por la leucemia.El objetivo, intentar acercar este deporte a personas vulnerables.

Body Board con personas con leucemia / Andrés Cruz

Ser mejores personas

Cara de felicidad de los niños y niñas por tener a un campeón y también la del propio Soliveres por verles disfrutar del momento. «Ver que sonríen gracias a nosotros es reconfortante; a ellos les ayuda y a nosotros nos hace ser mejores personas», explica el rider isleño. A pesar de tener que luchar contra la timidez de muchos de ellos, Armide compartía una mañana con los jóvenes de la Fundación a la vez que les detallaba su vida como competidor profesional. «Espero que mi testimonio les haya servido como motivación para empezar en el bodyboard», comentaba.

Ni el frío y ni nubes amenazadoras que aparecieron sobre la playa de Las Canteras apagaron la ilusión del centenar de personas que participaron en esta actividad. Entre ellos, familiares, colaboradores como Spar Gran Canaria, la Escuela 3RJ, la Asociación Canaria de Bodyboard y varios fotógrafos. «El bodyboard es un deporte que al estar en contacto con la naturaleza da tranquilidad y felicidad, y trayendo a estos niños conseguimos ver esas emociones a flor de piel», explicaba Samuel Brito, campeón de España. Y no se equivocaba, los jóvenes mostraron sus mejores sonrisas disfrutando de la experiencia de sebar olas.

Algunos de los mejores del body board de Canarias comparten su pasión con jóvenes enfermos de leucemia / Andrés Cruz

La idea de los promotores de esta iniciativa es que cada tres meses se repita la actividad, aunque también se prestan a la participación de familias con niños vulnerables que necesiten ayuda y que no pertenezcan a la Fundación. «Nos ofrecemos a poner nuestro granito de arena de manera gratuita con todo el que nos reclame porque nos nace», señala Samuel Brito, quien asegura que esto solo es el inicio de lo que está por venir. «En una sociedad en la que el ritmo de vida cada vez es más rápido, lo más sensato es invertir tiempo en uno mismo», apunta. «A mí el bodyboard me lo ha dado todo; es mi psicólogo personal, porque en el agua es el único sitio donde puedo desconectar al 100%», sentencia Brito.

Fuerza y ganas de vivir

En la avenida de la playa, sin quitar la vista del mar, Verónica Santana disfruta de una jornada solidaria en la que su hijo Christian Santana vivió la experiencia de adentrarse en las olas. Con 13 años y la enfermedad superada, a Christian le detectaron leucemia cuando estaba a punto de cumplir los cuatro años. Una fiebre muy alta alertó a su familia, pero no fue hasta que pasó un mes cuando le dieron la noticia. Quimioterapia, fuerza y ganas por vivir lograron que el pequeño se recuperara y ayer disfrutase de una iniciativa en la que se sintió invencible. «Me gusta coger las olas de lado, parece que puedo ser más rápido, y sobre todo vivir la experiencia de poder meterme a coger olas tan adentro», explica sonriente.

Desde la Fundación Alejandro da Silva también apuestan por los expacientes de leucemia en un ejercicio en el que el mensaje que lanzan es el de la esperanza. «Queremos que tanto los padres como los que están pasando la enfermedad vean todo como una oportunidad, porque de esto también se sale», indica Rodrigo García, coordinador y animador de la entidad.

Euforia y libertad

Los voluntarios también juegan un papel importante en este proyecto. Es el caso de Bene Domínguez, de 18 años. Una carrera solidaria en su instituto despertó su curiosidad y no dudó en informarse para ser parte de la familia Alejandro da Silva. «Me gusta pensar que estoy haciendo algo que hace sentir mejor a personas que lo están pasando mal», apunta. Héctor Quintana, por su parte, es familiar de una de las personas que han sufrido leucemia. «He sentido que me olvidaba de todo y la sensación es de euforia y libertad», asegura.

Con la finalidad de ayudar a todo el que lo necesite a través del bodyboard, la intención de la Asociación Alejandro da Silva y de la Asociación Canaria de Bodyboard no es otra que seguir avanzando, teniendo como objetivo utilizar las olas como terapia contra la leucemia. «Este deporte me ha hecho feliz y gracias a esto he conocido la realidad, he viajado, visto culturas, países y paisajes. Esto es lo que guía mi vida», indica Armide Soliveres, un campeón tanto dentro como fuera del agua.