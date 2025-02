Daida Ruano, windsurfista canaria: Espero que mi documental ayude a muchísima gente a coger fuerzas

La plataforma digital Rakuten TV ofrece desde este martes, 4 de febrero, el documental 'Daida: Back to the ocean', donde la windsurfista canaria Daida Ruano, 18 veces campeona del mundo, cuenta su lucha contra un cáncer de ovario con la confianza de que "ayude a muchísima gente a coger fuerza cuando realmente lo necesita", ya no solo para superar una enfermedad, sino también "ante cualquier obstáculo de la vida".

El reestreno de este trabajo coincidirá con el Día Mundial contra el Cáncer y, según narra Ruano a EFE, permitirá al público se encontrará un documental "puro, duro e inspiracional".

En 2011, a Daida Ruano le fue detectado un cáncer de ovario que la obligó a parar su carrera profesional y a comenzar una etapa "muy dura" de su vida que quiso mantener en su círculo más cercano de familia y amigos.

Un desafío contra el cáncer que Ruano superó en abril de 2012 y tras el que esperó apenas unos meses, a julio de ese año, para volver al mar y a la competición en Pozo Izquierdo (Gran Canaria), un cita que se convirtió en "el mejor segundo puesto de mi carrera profesional" y su mejor recuerdo de la prueba de su isla, "aunque la haya ganado 23 veces", rememora con cariño la deportista canaria.

Daida Ruano detalla que la idea para el documental nace del director de cine canario y amigo personal, Pablo Ramírez, quien convence a la windsurfista para contar su historia y aportar su grano de arena para "ser un ejemplo de superación y sentir el orgullo desde casa".

El rodaje de 'Daida: Back to the ocean' comenzó con una entrevista inicial cara a cara con Ramírez que fue "bastante dura" para Ruano por el hecho de "ser actriz de mi propia película", pero que tras cinco de años de rodaje y gracias "al trabajo fenomenal" de los profesionales que participaron vio la luz en febrero de 2024.

La windsurfista resalta lo especial de proyectar a nivel internacional en Rakuten TV su documental en un día como el 4 de febrero, una jornada "muy especial para mí y para las familias que pasan por el proceso" y que también "ayuda a reivindicar" y a aportar visibilidad a la investigación científica y a la labor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (AECC).

Ruano, retirada del windsurf profesional en 2023, afirma que el cáncer le sirvió "para cambiar el chip" y analizar muchas cuestiones de su vida y del deporte que le generaban estrés y que, por su forma de ser, provocaba que "lo cargara en una mochila".

Una mochila que ha conseguido descargar para dedicar su vida actual a la fisioterapia, a su familia y, por supuesto, a un mar que "me ha dado absolutamente todo" y que le genera paz, tranquilidad y energía "para afrontar los días"