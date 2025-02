La mejor canaria de la EPIC Gran Canaria, Montse Pereira, reivindica el talento local

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts ya reúne una veintena de nacionalidades diferentes para dar el pistoletazo de salida al calendario anual, pero también mucho talento local, que demostrará que la experiencia y el conocimiento del terreno es un grado. Montse Pereira, la mejor canaria de la última edición de la EPIC vuelve a subirse a la bicicleta para representar y dar la cara por las islas.

Montse Pereira, del club Seven Pro Cycling, celebra que este evento "sin duda una facilidad, pero sobre todo es muy atractivo rodar al lado de tantísimas nacionalidades y chicas muy fuertes". Para ella, "no hay mejor entorno y clima, a pesar de vivir aquí sigue impresionando el cambio de terreno en tan pocos kilómetros". Pereira buscará revalidar su título de mejor local en la isla este 8 y 9 de febrero para seguir la escalada de un año lleno de buenas noticias.

"Ha sido un gran año para mí, conseguí ser campeona en la copa de España, lo cual no es fácil porque son entre siete y nueve carreras diferentes que transcurren por toda la Península y rodando al lado de la categoría Junior", ha celebrado. Además, mientras competía en la copa, "también logré la victoria como campeona de ruta en Canarias y, sin duda, la prueba que más me emocionó fue conseguir ser campeona de España en contrarreloj, la primera vez que me hacía con este título".

Para ella la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts será el pistoletazo de salida para la temporada porque "para mí es la primera prueba del año" que le sirve "de testeo y también de entreno para las competiciones venideras". A esta prueba llega empezando la temporada, en la que irá "aumentando la carga y el volumen progresivamente".

Integrada en el calendario UCI y Gran Fondo World Tour, la EPIC Gran Canaria pone a los ciclistas frente al reto "de esos dos últimos kilómetros antes de coronar Ayacata" que para ella siempre son un desafío. Este año, "espero sentirme fuerte para no sufrir demasiado, y también ponerme a prueba y compararme con el año pasado".

La EPIC Gran Canaria, que batió récord al completar las inscripciones en apenas 48 horas, "es una bendición y un halago" pero, sobre todo, "es una motivación para las jóvenes ciclistas, demostrando que desde aquí también se puede".

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts se desarrolla en dos etapas, con 115 kilómetros y dos tramos cronometrados el sábado 8 de febrero. El primer tramo cronometrado de esta etapa discurre entre Aqualand a Ayagaures, con meta en la cima Pedro González en una cronoescalada de 12,3 km hasta los 470 metros de altitud y una pendiente media de 4,4%. La segunda batalla es la icónica subida a Ayacata, con una pendiente media del 4,7%, en un recorrido por El Pajar, Cercados de Espino, Soria, Barranquillo Andrés, la presa de Las Niñas y, finalmente, el alto de Ayacata.

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts cerrará un fin de semana de deporte con una segunda etapa el domingo 9 de febrero, que celebra un espectáculo rápido y dinámico en un único tramo cronometrado. Con 75 kilómetros de recorrido, la cronoescalada de 22 kilómetros decide el podio con pendientes medias del 4%.

Una isla de ciclismo

Gran Canaria es un paraíso ciclista, y así lo defienden cada día sus locales, pero también lo reafirman los millones de amantes de la bicicleta de todo el mundo que ven en la isla el destino perfecto para entrenar, competir, conocer o descansar por su espíritu cosmopolita, familiar, sostenible y deportivo.

Gran Canaria es uno de los mejores destinos para la bicicleta para aficionados y deportistas de élite, que eligen la isla para sus entrenamientos. Con rutas por enclaves naturales espectaculares y un clima privilegiado con temperaturas suaves y cielos despejados, la isla ha consolidado su reputación como excelente destino ciclista europeo, y sin rival en invierno, ya que sus carreteras seguras y clima cálido contrasta con las frías temperaturas del continente.

Deporte al aire libre y los 365 días del año, Gran Canaria ofrece además un terreno lleno de contrastes, polivalente y con retos para todos los niveles. Esto, unido a su clima ideal para el deporte en exteriores, playas perfectas para el descanso, variada gastronomía, lugares para descubrir y amplia oferta alojativa, han colocado a Gran Canaria en un 'spot' ciclista de primer nivel, que combina naturaleza, turismo y deporte.

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Maspalomas Costa Canaria, RIU Hotels & Resorts, Turismo Gran Canaria, Hospiten, Free Motion, Nektium, Coca-Cola, Aquabona, y Esenat, entre otros.