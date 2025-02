Ibaeta, Ferrol y Celta, rivales del Spar Gran Canaria en la Minicopa LF Endesa

La Minicopa LF Endesa se encuentra ya en marcha tras la celebración del sorteo de la Fase de Grupos en el día de hoy. Un acto que ha tenido lugar en las oficinas de la Federación Española de Baloncesto en Madrid y en el que los 16 equipos participantes han ido recalando en los cuatro grupos de competición, de cuatro equipos cada uno de ellos, desde los que optarán a la disputa de las semifinales durante los dos primeros días de competición. Porque, una vez superada esta, los cuatro líderes se clasificarán para la disputa de las semifinales en las que se pondrán en juego los dos billetes para la gran final del domingo.

El Spar Gran Canaria ha quedado encuadrado en el grupo C, junto al Ekolo Ibaeta, Baxi Ferrol y Femxa Celta Zorka.

Un camino que transcurrirá en paralelo a la disputa de la Copa de S.M. la Reina y que contará con 15 plantillas infantiles asociadas a los equipos de la LF Endesa, acompañadas del CN Helios. Precisamente, el conjunto local protagonizará uno de los derbis de la cita al haber sido encuadrado en el Grupo B donde coincidirá con un Casademont Zaragoza que ejerció como cabeza de serie del sorteo junto a Movistar Estudiantes (Grupo A), Ékolo Ibaeta (Grupo C) y Valencia Basket (Grupo D). Aunque no será este el único enfrentamiento regional de una fase previa en la que el Baxi Ferrol y el Femxa Celta Zorka protagonizarán todo un derbi gallego en el Grupo C.

De este modo, la VIII Minicopa de la LF Endesa reunirá en Zaragoza a algunas de las jugadoras más talentosas de su generación para la disputa de un título que transcurrirá en paralelo al gran torneo copero y que tendrá su final sobre la cancha del Pabellón Príncipe Felipe el próximo domingo 23 de marzo. Antes, entre los días 20 y 22, los participantes disputarán tanto las eliminatorias previas como la propia Fase de Grupos.