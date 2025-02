El Molina Sport calienta motores como organizador de la Copa de la Reina y del Rey de hockey línea

El Polideportivo Carlos García San Román se convertirá del 7 al 9 de febrero en el centro neurálgico del hockey linea nacional, como anfitrión por primera vez en la historia de Canarias, de la Copa de la Reina Iberdrola y Copa del Rey, en un hecho sin precedentes que fue presentado esta mañana en un acto que contó con la presencia de la concejala de Deportes, Carla Campoamor y del presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua.

El Club Molina Sport ejercerá de anfitrión en un evento que contará con los seis mejores equipos femeninos y los seis mejores masculinos al término de la primera vuelta del campeonato nacional de liga.

Todos los partidos podrán ser seguidos a través del canal oficial de YouTube del Molina Sport bajo la retransmisión de Volkano Media Group.

Calendario de la Copa de la Reina

En la Copa de la Reina, el HCR Cent Patins y el CPLV Panteras ejercerán de cabezas de serie por ser los dos equipos mejor clasificados de la primera vuelta, por lo que acceden directamente a las semifinales del torneo. Sus rivales saldrán en el caso del primero del encuentro de cuartos de final entre el Sab Tucans Asme y el Tres Cantos PC (Viernes 7, 18.30 horas); y en el caso del segundo, del duelo entre el CPH Skulls Almàssera y los Angels Sagunto (Viernes 17.00 horas).

Las semifinales tendrán lugar el sábado a las 16.00 horas la primera y a las 17.30 horas la segunda. La final será el domingo a las 9.30 horas.

Calendario de la Copa del Rey

En cuanto a la Copa del Rey, el Molina Sport como primer clasificado de la primera vuelta y vigente campeón, junto al CPLV Caja Rural, serán los dos cabezas de serie que pasarán directamente a las semifinales del Torneo del KO.

El rival de los grancanarios saldrá del duelo entre el Metropolitano de Bilbao y el HCR Cent Patins (Viernes 21.30 horas), mientras que los pucelanos se medirán en la otra semifinal al ganador del cruce entre el Espanya Hocquei Club de Palma de Mallorca y el Tres Cantos PC de Madrid (Viernes 20.00 horas).

Las semifinales se disputarán el sábado a las 19.00 horas la primera y a las 20.30 horas la segunda; mientras que la final tendrá lugar el domingo a las 11.30 horas.

Carmelo Paniagua: “La celebración aquí de esta Copa es una manera de agradecer el trabajo del mejor equipo de Europa, el Molina”

El presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, manifestó que “es un orgullo para la RFEP estar hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria para presentar esta Copa de la Reina y del Rey de hockey línea, en una ciudad en la que su equipo es el mejor equipo de Europa y de España, porque esta celebración es de alguna manera una forma de agradecer el trabajo que lleva haciendo durante muchos años Alejandro Molina con su equipo”. “En Canarias es el club con el mayor número de títulos tanto europeos como nacionales”, recordó el directivo.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque en un periodo de tiempo ha realizado un esfuerzo importante para que todo esté en condiciones, además quiero agradecer al Cabildo por la ayuda económica dispensada para que se pueda realizar este magnífico evento en el que acudirán muchísimos aficionados y aficionadas que vienen de toda España para disfrutarlo”, declaró Paniagua quien se mostró convencido de que “va a ser un éxito de organización, de público y de resultados”.

“Sé que todos ustedes quieren que gane el Molina, pero yo como presidente tengo que desear que gane el mejor y que lo disfrutemos todos conjuntamente en este magnífico pabellón”, concluía el directivo.

Carla Campoamor: “Es un orgullo que esta Copa se celebre en un pabellón municipal que hemos adecentado para la ocasión”

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, declaró que “para nosotros es un orgullo que esta Copa del Rey y de la Reina se celebre en un pabellón municipal”. “El Molina cuenta en su historia con numerosos títulos y éxitos tanto en la Copa del Rey, como en la Liga y en la Copa de Europa, es un referente del hockey línea en nuestra ciudad y obviamente le deseamos los mejores resultados”, apuntó.

En cuanto a las obras acometidas en el recinto para poder albergar este evento a partir de mañana jueves, la responsable del deporte en la ciudad reconoció que “hemos adecentado y mejorado el pabellón para que todas las personas que acudan para disfrutar del hockey línea puedan hacerlo en las mejores condiciones”.

“Somos una ciudad que reúne las mejores condiciones en cuanto al clima y a las instalaciones deportivas para acoger un evento de este tipo, además este fin de semana comienza el Carnaval y todos los aficionados que vengan de fuera podrán disfrutarlo”, aseguró Campoamor.

Alejandro Molina: “Celebrar esta Copa nos obliga a estar a la altura de la entidad de este evento”

El presidente del Molina Sport, Alejandro Molina, agradeció a la RFEP la concesión de la celebración de la Copa de la Reina y del Rey de hockey línea y recordó que “es la primera vez que se celebra aquí ambas competiciones conjuntamente, aunque en el caso de la Copa del Rey ya se celebró aquí en diferentes años con anterioridad”. “Estamos encantados de poder jugar en casa y poder hacer que se pueda vivir el hockey línea en vivo y en directo, para nosotros es un lujo y esperamos que disfruten de nuestro deporte, que nuestra ciudad tenga su repercusión y para el club poder seguir creciendo”, señaló el directivo.

En cuanto a la logística de acoger en este doble torneo a los 12 mejores equipos de España -seis femeninos y seis masculinos-, Molina reconoció que “organizar este evento nos obliga a estar a la altura para que los equipos que vienen a Canarias se vayan a gusto después de participar”.

El papel de favoritos entiende el presidente del Molina que “debemos de tener claro que esta es una competición del KO y que nosotros tenemos la mentalidad de que vamos a disputar directamente las semifinales, mientras que otros equipos jugarán antes los cuartos y queremos llegar hasta el final, porque estamos en una buena racha, contamos con un gran historial -han ganado cuatro de las cinco últimas Copas- y queremos seguir creciendo-”.

Alejandro Molina señaló que no le genera una presión adicional el ser el anfitrión, “es bonito jugar con tu público, son muchos factores” y que “es una ventaja jugar en nuestra pista, la conocemos, el entorno no es nuevo y quiero pensar que no nos debe pasar factura el jugar directamente unas semifinales, porque el que juega cuartos puede venir con cansancio o incluso con algún jugador sancionado, vamos a contar que puede ser positivo”.

Chuck Baldwin: “Tenemos todos los componentes para tener un equipo increíble”

El máximo goleador de la Liga Élite, Chuck Baldwin, reconoció que “estamos preparados y con muchas ganas de poder jugar esta Copa del Rey en Gran Canaria, la última vez que la jugamos aquí fue en 2021 y la ganamos”.

“Este año no hemos perdido todavía ningún partido, por eso tenemos la presión de seguir jugando de la misma manera y jugar a tope”, destacó el delantero amarillo.

En su opinión el secreto del equipo para ser el máximo goleador de la Liga Élite es que “tenemos muchos jugadores arriba con calidad y que pueden meter muchos goles, y también jugadores que pueden actuar en defensa, un portero increíble y eso hace que tengamos todos los componentes para tener un gran equipo y por eso funcionamos como un reloj”.

En cuanto al posible rival en una futurible final, en caso de superar el duelo de semifinales, Baldwin, reconoció que “al final siempre nuestro rival suele ser el Valladolid, el año pasado ganamos cuatro copas y todas ellas contra el Valladolid, incluso en la Copa de Europa”.

Óscar Sierra: “Jugar en casa siempre es una ventaja”

El defensor del Molina Sport vivirá su primera fase final de la Copa del Rey y reconoció estar “muy ilusionado y con muchas ganas”.

Óscar Sierra admitió no tener ninguna preferencia sobre su posible rival en semifinales entre el Metropolitano y el Rubí, ya que en su opinión “el que gane será porque se lo ha merecido y nos va a dar guerra sea quien sea”.

El jugador amarillo afirmó que “jugar en casa es una ventaja seguro, porque entrenamos todos los días de la semana aquí, además de la afición, porque la gente que vamos a tener apoyándonos siempre será un punto a favor”.

“Somos un equipo que destacamos por el ataque, pero es cierto que tenemos que tener muy en cuenta la defensa, porque estamos encajando demasiados goles, aunque poco a poco lo estamos mejorando y veremos si este fin de semana los reducimos al máximo”, analizó el canterano del Barcelona Tsunamis.

En cuanto a una hipotética final, el catalán no descartó al Espanya, “tienen bastantes exjugadores nuestros allí, se conocen la pista y es un punto muy a su favor para ellos”.