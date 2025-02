Mateo Roa se posiciona líder en el Trofeo Manolo Pazos de vela infantil

El Real Club Náutico de Gran Canaria es el anfitrión del Trofeo Manolo Pazos, un evento crucial en el calendario de vela infantil que se lleva a cabo este fin de semana. Esta regata reúne a un total de 138 embarcaciones procedentes de ocho clubes ubicados en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Esta competición no solo entretiene, sino que también actúa como la segunda prueba clasificatoria para seleccionar a los representantes de la Real Federación Canaria de Vela en campeonatos nacionales.

En la jornada inaugural, los participantes se enfrentaron a vientos ligeros de entre 7 y 8 nudos, lo que limitó la celebración de las programadas seis mangas. A pesar de estas condiciones, las flotas, organizadas en dos grupos, lograron aprovechar al máximo la situación para completar dos mangas.

Liderazgo de Mateo Roa

El joven regatista lanzaroteño Mateo Roa, del Real Club Náutico de Arrecife, se posicionó como líder tras las dos primeras mangas, mostrando su destreza y habilidad en el agua. Detrás de él, los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Lili Skomska y Manuel Florido, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Este inicio ha generado expectativas sobre su rendimiento en las próximas pruebas.

Continuación de la regata

El domingo, la organización del evento tiene el objetivo de completar las seis mangas previstas, que son fundamentales para la clasificación final. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, se premiarán a los tres primeros clasificados en las categorías sub 16 y sub 13, así como al mejor en la categoría sub 11, tanto en masculino como en femenino.

El Trofeo Manolo Pazos no es solo una competición, sino un tributo a Manuel Pazos, una figura emblemática en el ámbito de la vela en Canarias. Pazos fue un pionero en la formación de regatistas jóvenes y un apasionado defensor de la clase Optimist en el Archipiélago. Su legado perdura en cada edición de esta regata, que busca cultivar y fomentar el amor por la vela en las nuevas generaciones.