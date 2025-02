Polémica con el Spar Gran Canaria de baloncesto: James carga contra el club por impagos y Begoña Santana

Fuego cruzado entre la estadounidense Kai James y el Spar Gran Canaria. La interior norteamericana, que volvía el pasado verano al equipo grancanario para iniciar su segunda etapa, se marchó a China este mismo mes. Desde allí, la jugadora, a través de sus redes sociales, carga contra el club grancanario y contra Begoña Santana, la directora técnica y fundadora. La deportista denuncia impagos y la entidad isleña amenaza con tomar medidas legales si no rectifica en sus acusaciones.

“He sido muy profesional con este equipo. Gran Canaria está haciendo cosas totalmente ilegales No es posible que alguien a quien llamo ‘familia’ me haga esto, el equipo realmente me está jodiendo”, señalaba la norteamericana.

“Begoña llamó a Kiko –su representante y el del técnico César Aneas– una semana antes del partido del Valencia en casa y le dijo que me sacara del equipo porque querían que me fuera para ahorrar dinero. Después del partido, le escribí a Kiko y le dije que quería irme y que me buscara otro sitio”, relata en Instagram.

“Después del siguiente entrenamiento, Begoña y Pepe –Herrera, mano derecha la directora técnica– se sentaron y conversaron y ella me pidió que me quedara otros tres partidos más hasta que volviéramos a casa porque quería asegurarse de que estuviéramos seguros en la liga y no bajáramos a Segunda División. Dije que sí, que lo haría. Dije que me quedaría para ayudar al equipo a intentar ganar. Luego les pregunté a ella y a Pepe que si pedía mi liberación me dejarían irme sin ningún problema y ella dijo que sí, que absolutamente, porque ellos me apoyan y César –Aneas– es una mala persona, con lo que ellos estaban de acuerdo, y me dijeron que lo iban a despedir de nuevo –al entrenador– de todos modos”, continuaba el relato.

“Luego, el lunes –3 de febrero– me mintieron y me dijeron que me habían hecho mi último pago salarial y que debería estar en mi cuenta el viernes. Llega el lunes pasado, me comunico con mi banco y me dicen que no tengo ninguna transferencia entrante”, relata James.

“Después dejaron de responder durante dos días a mis agentes y ahora están tratando de robarme mi último salario. Trabajé todo enero y se suponía que me pagarían y ahora me han obligado a firmar una carta de autorización renunciando a todo mi mes de enero. Fabio–el agente– ha llamado a su abogado. Vamos a demandar al equipo. Nos enviaron la carta de despido”, apunta la jugadora.

“Todo lo que pido es mi finiquito. Les dije que guardaran el dinero que me deben por derecho. Mis agentes han hecho todo lo posible para hacer esto de la manera correcta», sostiene la pívot norteamericana. «Solo quiero terminar con este equipo”, concluyó.

Por su parte, el Spar Gran Canaria remitía el siguiente comunicado: “Ante los comentarios vertidos recientemente en las redes sociales por la jugadora Kai James contra el CB Islas Canarias, le solicitamos urgente y expresamente una rectificación al respecto, o en caso contrario, por ser inciertos, este club se guarda el auxilio judicial por las acciones judiciales que podría emprender”.