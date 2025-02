Francesco Puppi, listo para su debut en The North Face Transgrancanaria

Francesco Puppi (Como, Italia,1992) correrá por primera vez en The North Face Transgrancanaria. El corredor transalpino será uno de los favoritos al triunfo en la Marathon de 2025, una de las carreras más trepidantes de esta edición, con salida desde Tejeda y que discurre por impresionantes tramos como el camino de La Plata hasta llegar a la ansiada línea de meta en Maspalomas.

El corredor del equipo HOKA suele correr en todo tipo de superficies, aunque se ha especializado en las carreras de montaña, donde además ha cosechado sus mejores resultados deportivos. Puppi tiene un ranking ITRA de 928, demostrando que es uno de los nombres más importantes del trail running en la actualidad.

A pesar de su corta edad, en 2016 ya logró un podio en la prestigiosa Sierre-Zinal, donde finalizó tercero. En 2019 logró un valiosísimo segundo lugar en el mundial de larga distancia en Patagonia, para al año siguiente proclamarse vencedor en Fletta Trail (2020). Sus buenos resultados continuaron en 2021 con otro podio en Chiemgau Trail Run (2º) y un imponente triunfo en The One Race El Hierro, en la final del circuito Golden Trail World Series. En 2022 estuvo cerca de proclamarse campeón del mundo en Chiangmai, finalizando en segundo lugar. Mientras que 2023 dio un golpe encima de la mesa con triunfos en Lavaredo Ultra Trail by UTMB y en OCC, además de un segundo puesto en Festival Des Templiers.

Francesco Puppi / Timothée Nalet

En cuanto a sus resultados más recientes, el atleta de HOKA tuvo un 2024 de ensueño, logrando victorias en carreras como Chuckanut 50K (marzo); Lake Sonoma 50 (abril) y Julian Alps Trail Run by UTMB (septiembre), además de un segundo puesto en OCC. Este 2025 ya colocó su nombre en lo más alto en la media maratón Ronda Ghibellina Trail el pasado 26 de enero.

Ahora es el turno de su debut en la Marathon de The North Face Transgrancanaria, donde estará en la línea de salida de Tejeda junto a otros nombres ilustres como los de Robert Pkemoi o Miguel Arsénio. La lucha por los primeros puestos estará muy igualada en una carrera que promete un ritmo altísimo con varias bajadas importantes y 1.840 metros de desnivel positivo.

