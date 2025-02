«Confiamos en que se esclarezca lo que pasó»

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha citado para mañana, a las 9.00 horas, al consejero blanquiazul y aspirante a la presidencia del CD Tenerife, Rayco García. La jueza ha analizado unos audios donde se escucha una tensa discusión en la que el empresario pide a una expareja la interrupción de su embarazo. «La voy a empezar a liar. Te lo juro que la voy a empezar a liar. No quiero tener un hijo contigo», se escucha decir al investigado Rayco García en las grabaciones, que además fueron difundidas el pasado viernes en un programa de Telecinco. El pasado sábado no acudió al palco de autoridades del Heliodoro en el encuentro que el representativo tinerfeño perdía frente al Córdoba .

El auto judicial, que no impone medidas cautelares tales como una orden de alejamiento, recoge que el abuelo de la denunciante fue vicepresidente del CD Tenerife, y tanto la madre de la joven como el propio Rayco García son importantes accionistas del club.

La magistrada Emilia Salto Menéndez ha considerado en su resolución que las expresiones vertidas en las citadas grabaciones incluyendo la frase «la voy a empezar a liar»– podrían encajar en el tipo penal de coacciones, por el que García está investigado. La acusación pide también diligencias de investigación por presuntos delitos de amenazas, coacciones, violencia psíquica, producción de aborto, todo ello en el ámbito familiar. La juez, entretanto, subraya que no se aprecia «el empleo de violencia o intimidación para la imposición de su sola voluntad», siempre según el citado diario.

Un elemento crucial en la investigación es una conversación posterior con la hermana de la denunciante, quien manifestó lo siguiente: «Bueno, ella no está dispuesta para hacerlo hoy. Lo hará a lo mejor en otro momento». La juez interpreta estas palabras como indicativas de la ausencia de coerción inmediata.

La magistrada ha establecido un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra esta decisión, en un caso que ha adquirido un perfil muy mediático, como así subrayaba en sus declaraciones del viernes el abogado del empresario isleño, Antonio Manuel Porrón.

La denuncia realizada contra Rayco García Cabrera por una mujer de 27 años, natural de El Rosario, incluye copias de los informes expedidos en el hospital Quironsalud Tenerife el 13 de junio de 2024. Según consta, la reclamante requiere «asistencia médica con motivo de su estado de ansiedad y el incremento en vómitos que estaba comenzando a tener, generándole bastante preocupación por el embarazo» que finalmente fue interrumpido. Según ella, sin dar consentimiento verbal.

La mujer fue atendida inicialmente en el hospital santacrucero mencionado, siendo trasladada en una ambulancia posteriormente a Hospiten Rambla, donde se quedó ingresada hasta el 15 de junio. También de este otro centro médico, se ha adjunto prueba de su permanencia en el mismo. Entre los días 10 y 13 de junio del año pasado, Rayco llama insistentemente a la mujer «para solicitarle otra vez que aborte». En un principio, ella no contesta por la ansiedad que le genera la interlocución con el empresario isleño. Según El Confidencial, a la denuncia han sido añadidos documentos sonoros e informes médicos. n

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la presunta víctima de Rayco García, confirma su intención de presentar un escrito para la «ampliación de la denuncia por un delito de lesiones psicológicas». En declaraciones a Antena 3, el letrado subraya que están inmersos «en un proceso muy delicado». El segundo máximo accionista del Tete volverá a declarar mañana a partir de las 9.00 horas. Respecto a la sesión del pasado viernes, destacó que «el Ministerio Fiscal hizo un interrogatorio muy proactivo y bastante pormenorizado» en relación a los hechos que constan en la denuncia. «Hay que garantizar la presunción de inocencia, pero para nosotros es importante reivindicar apoyo para la familia de la denunciante, y apoyarla», apuntó. «En relación al procedimiento, prefiero no desvelar nada. Hay que ser muy prudentes. No quiero que salgan de mi boca los hechos en sí», aseveró Ospina. En referencia a su representada, sí hizo constar lo siguiente: «Estamos hablando de que hay una persona que ha sufrido mucho, y en este caso es la denunciante. Le ha costado dar un paso adelante para presentar esta denuncia». El abogado avanzó que será este martes cuando la jueza deba tomar una determinación crucial, esto es, «si envía este procedimiento a juicio, si transforma o practica diligencias o, si lo estima, el archivo y sobreisimiento de la causa». Por parte de la denunciante, confían en que no ocurra esto último. «Nosotros confiamos en que se pueda esclarecer lo que ocurrió», sintetizó. Luego, dio algunos detalles. «Se ha puesto en conocimiento del juez el hecho de ir a una clínica para interrumpir un embarazo. Es una situación por la que la denunciante está muy dolida. En muchos meses ha estado en tratamiento psicológico para sanar sus lesiones, y para ella era muy difícil dar este paso al frente», relató el letrado.