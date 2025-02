Jorge Almansa, capitán del CV Guaguas habla de la Copa del Rey de voleibol: «En esta Copa puede haber sorpresas, como en la de la Reina»

Afronta su quinta Copa del Rey, la tercera como capitán del Guaguas, ¿se siente ya un grancanario más después de tantos años seguidos en la Isla?

Me siento bien. Afronto esta nueva Copa con las mismas ganas y la misma ilusión que siempre que tenemos que disputar un playoff por el título, una Copa o una eliminatoria europea. Siento esos nervios típicos, le doy muchas vueltas a la cabeza y pienso en hacer nuestro mejor voleibol para poder ganar otro título.

Es usted el único superviviente del primer Guaguas desde la refundación, ¿qué le dice este hecho incontestable?

Desde el primer día me he sentido como en casa, estoy muy a gusto en la Isla y eso ha sido fundamental para seguir aquí. Al final nuestro deporte es minoritario y eso se nota a la hora de firmar los contratos que por lo general suelen ser anuales y por esa razón suele uno cambiar bastante de un equipo a otro; pero sin embargo aquí se me ha permitido seguir ligado al club durante todos estos años y me han dado todas las facilidades. Por mi parte, también creo que he respondido a esa confianza. Creo que he tomado buenas decisiones en mi vida y eso me ha permitido jugar durante varios años en dos de los equipos más laureados de España, como son el Unicaja y el Guaguas. Deseo seguir mucho tiempo más de la mano del Guaguas aumentando el número de trofeos que hay en sus vitrinas.

En cualquier equipo de la Superliga usted sería titular indiscutible, salvo en el Guaguas, ¿cuesta asumir que uno no tiene asegurada esa titularidad y que debe de pelear cada día por rascar minutos en pista?

Cuesta mucho el haber sido importante otras temporadas en la conquista de muchos títulos que se han conseguido en el Guaguas y que este año no esté siendo quizás tan importante. Pero, es verdad que me considero muy buen deportista y acepto el rol que tengo en el equipo. Cuando yo he jugado y otros compañeros no lo han hecho les he demandado esa ayuda para poder ganar los títulos. Creo que hay que ayudar en todo lo que uno pueda para que se logren los objetivos del club. Tengo en mi palmarés cinco Copas del Rey y en cuatro de ellas tuve un rol muy importante, el año pasado no comencé en el seis inicial, pero la considero incluso más importante que las otras cuatro, porque ayudé muchísimo y siento que el grupo me valora y me quiere. Eso es lo que a mí me hace sentirme importante, independientemente de que uno siempre desea jugar más. Cada día me preparo a tope para estar disponible cuando el entrenador lo estime oportuno.

¿Qué culpa tiene en el buen ambiente que existe en el vestuario del equipo tras asumir la capitanía hace tres temporadas?

Creo que tengo bastante culpa. Me considero una persona alegre y siempre procuro estar contento y es algo que en mi pensamiento de vida es primordial para que las cosas nos salgan bien. Cuando han venido mal dadas o no se han conseguido los objetivos, ese ambiente bueno te va a llevar a jugar a ese 120% en vez de hacerlo solo al 100%, porque te da un plus.

El primer rival que les espera en esta Copa del Rey de Zaragoza es el Cisneros Alter, con el que vienen de perder recientemente en la última jornada liguera. ¿Qué rival esperan encontrarse el próximo viernes en ese derbi?

Cisneros es uno de los equipos de la zona alta que más altibajos ha tenido durante la temporada, por eso se han clasificado octavos para esta Copa y están peleando con el Grupo Rafael Afonso San Roque por la octava plaza del playoff. Es capaz de jugarte un partidazo y ganarle en casa a Valencia y luego ir a Lugo y perder con el Emevé. Nosotros tenemos que esperarnos al mejor Cisneros, que es el que nos va a tocar seguro.

Si todo se da con una cierta normalidad debería de esperarles en semifinales el Grupo Herce Soria que les ha ganado los dos partidos esta temporada, ¿es el rival a batir por ustedes?

El tener que jugar tanros partidos entre Europa y la Superliga no nos ha permitido preparar de forma específica los partidos ante ellos y eso se ha notado, aunque los números están ahí y vamos líderes. Esta semana si hemos tenido varios días para preparar esta Copa y por eso creo que cuando lleguen los duelos ante el Cisneros, puede que ante Soria y ojalá que en la final, podamos estar por encima. El nivel de la Copa está muy igualado, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera como pasa en el torneo del KO en todos los deportes. Puede haber muchas sorpresas.

El jugar en una pista como la del Pabellón Siglo XXI de Zaragoza a la que no están acostumbrados, ¿puede influir en el torneo?

La pista tiene que ser lo de menos. Debuté allí en mi primer año en Superliga, había equipo en Zaragoza y la verdad es que la ciudad y el pabellón es espectacular.

¿Qué el Heidelberg y el Hidramar, a pesar de su vitola de favoritas no ganaran la Copa de la Reina les sirve de aviso?

No me sorprendió, en una Copa puede pasar de todo y la Liga Iberdrola está muy igualada. El Sayre está jugando increíble y la presión del Hidramar por ser favorito le pudo pesar, igual que al propio Heidelberg.

