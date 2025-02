Un partido de fútbol de Primera Regional en Canarias acaba a puñetazos entre jugadores y aficionados

Lamentable episodio de violencia en el fútbol canario de Primera Regional. De nuevo, el deporte se vio empañado por una riña que saltó del campo de juego a las gradas.

El encuentro entre el Club de Fútbol Puerto del Carmen 2016 y la Unión Deportiva Valterra acabó el pasado viernes, 14 de febrero, con una enorme tángana que obligó a intervenir a efectivos de la Policía Local de Tías para parar el pleito.

En el partido, disputado en el campo municipal de Puerto del Carmen, en el municipio lanzaroteño de Tías, hubo puñetazos no solo entre los jugadores sino también entre parte de los aficionados, algunos de los cuales saltaron al terreno de juego.

El resultado fue 0-2 a favor de la Unión Deportiva Valterra y el alboroto tuvo lugar en el tiempo de descuento.

Condena de los hechos

Ambos clubes han lamentado lo ocurrido y condenado los hechos, expresando su contundente rechazo a la violencia en el deporte.

"La violencia no tiene cabida en ningún ámbito de nuestra sociedad, menos aún en el fútbol", destaca el CF PDC 2026 en un comunicado. El club rechaza "rotundamente estas actitudes que no representan los valores del deporte" y anuncia que "tomará las medidas oportunas para que estos actos no vuelvan a suceder".

Por su parte, la UD Valterra también ha hecho pública su "más enérgica repulsa y profunda indignación ante los lamentables hechos ocurridos en el partido" del pasado viernes. Califica lo sucedido como "un espectáculo bochornoso marcado por la violencia, dentro y fuera del campo, involucrando a jugadores, aficionados y otros actores del encuentro".

"Condenamos sin paliativos cualquier tipo de conducta agresiva o antideportiva. Nuestro club defiende los valores del respeto, la deportividad y el juego limpio, y no toleraremos comportamientos que ensucien el fútbol y pongan en peligro la integridad de quienes forman parte de él", advierte.

La UD Valterra insta a las autoridades competentes "a tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de estos hechos y evitar que vuelvan a repetirse. Asimismo, el club arrecifeño hace un llamamiento a "jugadores hasta aficionados, para que comprendan que este deporte debe unirnos, no dividirnos".

En el CD Valterra se mantendrán "firmes en nuestra postura contra la violencia en cualquiera de sus formas".