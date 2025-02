Judith Wyder y Henri Aymonod se coronan en el Kilómetro Vertical El Gigante de la The North Face Transgrancanaria 2025

El Kilómetro Vertical El Gigante ha sido la carrera inaugural de la edición número 26 de The North Face Transgrancanaria. Casi 200 corredoras y corredores participaron en el recorrido de 5,5 kilómetros y 1.060 metros de desnivel en salidas escalonadas desde las 15.30 horas en el espectacular entorno del Valle de Agaete.

La climatología acompañó en el día inaugural de las carreras de the North Face Gran Canaria, donde Judith Wyder y Henri Aymonod lograron imponerse en la línea de meta del Parque Rural de Tamadaba. La suiza del equipo Hoka, que hizo su debut en la prueba, logró una impresionante victoria con un tiempo de 45:27, demostrando su excelente estado de forma a un día de participar también en la modalidad Half de la Transgrancanaria. La española Naiara Irigoyen (One Team) y la estadounidense Jennifer Lichter (The North Face) completaron el podio femenino.

En la categoría masculina, el italiano Henri Aymonod, del equipo The North Face, protagonizó una emocionante batalla hasta los últimos metros con el español Alain Santamaría. Finalmente, Aymonod se impuso con 13 segundos de ventaja sobre su rival, otorgándole su segunda victoria consecutiva con 39 minutos y 22 segundos. El podio lo completó el palmero Yoel de Paz, quien llegó 2 minutos más tarde.

Henry / LP/DLP

Los residentes canarios tuvieron una destacada participación. En categoría femenina, la primera en llegar al Parque Rural de Tamadaba fue Lorena Padrón, que además finalizó sexta en la general. En categoría residente le acompañaron Laura Burzi y Nuria Muñoz.

En hombres, el palmero Yoel de Paz fue el más rápido con un tiempo de 41:35. El podio canario lo completaron el gomero Marco Rodríguez y Germán González.

Primera prueba del KV Fecamon Tour

El Kilómetro Vertical El Gigante ha sido la primera parada del circuito KV Fecamon Tour de la Federación Canaria de Montaña, en la que el podio femenino coincidió con el de residentes canarias: Lorena Padrón , Laura Burzi y Nuria Muñoz. Mientras que en categoría masculina, los tres primeros clasificados fueron Marco Rodríguez, Germán González y Sergio Álvarez.

La The North Face Transgrancanaria continuará mañana con la prueba Half, de 21 kilómetros y salida en Tunte desde las 10:30 horas. Media hora más tarde, la Promo de 12 kilómetros saldrá desde Artenara. Ambas modalidades tendrán la línea de meta en el municipio cumbrero de Tejeda.