Courtney Dauwalter y Miguel Arsénio premiados por su victoria en Gran Canaria World Trail Majors

Los galardones han sido entregados por Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, y los trofeos son una metáfora de lo que representa el circuito, según el artesano local Óliver Sánchez con «la idea de representar al mundo y cada continente unidos entre sí, con líneas que representan los caminos o senderos».

Courtney Dauwalter ha declarado que «ha sido realmente especial formar parte desde este primer año de Gran Canaria World Trail Majors. El vídeo que se ha enseñado... estos lugares, todas las carreras en sitios alucinantes por todo el mundo y, lo más importante, retos únicos para que la gente pueda desafiarse y tratar de hacerlo algo mejor con la comunidad, esto es de lo que va este deporte.» Courtney ha pasado una semana en la localidad de Tejeda, entrenando para su próximo reto, Cocodona 250, por los senderos locales y comiendo palmeras, una delicia local que le encanta a la corredora norteamericana.

Miguel Arsénio ha comentado que «es un placer haber ganado Gran Canaria World Trail Majors 2024, es un circuito prestigioso, he tenido la oportunidad de visitar muy buenos lugares y correr en grandes carreras por el mundo, también me viene muy bien para mi currículo deportivo.» Y, sin embargo, la temporada no empezó bien con abandonos en Transgrancanaria y MIUT pero luego ganó en Swiss Canyon Trail «y me abrió la puerta de nuevo para tratar de luchar por la victoria del circuito y eso pasaba por ir a Ultra-Trail Cape Town. Tenía que hacer un podio, acabé segundo, fue alucinante pero ocurrió.»