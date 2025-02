El Guaguas se cita con el Manacor en la final de la Copa del Rey de voleibol

El CV Guaguas logró superar en tres sets a su bestia negra durante la temporada, un Grupo Herce Soria que fue de menos a más en el encuentro y que estuvo a punto de forzar el cuarto set (19-25, 18-25, 28-30).

Una vez más el opuesto portugués Bruno Cunha fue la gran pesadilla de los amarillos con 19 puntos anotados -máximo anotador del partido-, pero en esta ocasión la victoria correspondió a los amarillos -al contrario de lo que sucedió en la Superliga en la que los sorianos se impusieron en ambos partidos a los isleños- que se verán las caras esta tarde en la gran final (16.00 horas, Televisión Autonómica Canaria).

El Grupo Herce Soria y el CV Guaguas mostraron su igualdad en el set inicial. Los dos primeros clasificados de la Liga Regular rivalizaban sobre la pista del CDM Siglo XXI con un choque lleno de emoción en busca del segundo billete hacia la final. La igualdad era máxima, y el apoyo de la Curva Soriana permitió al bloque de Toribio disponer de las primeras ventajas. Sería la pegada de Bruno y Rousseaux las que variaran el rumbo del choque. La distribución de Arjones y De Amo brillaba para facilitar la labor a sus atacantes y avanzar el desenlace del set, con los vigentes campeones haciendo valer su renta para hacerse con el parcial por un claro 19-25.

El CV Guaguas había cedido en sus dos choques ligueros ante el Grupo Herce Soria, y esa motivación adicional para reivindicarse fue determinante en el segundo parcial. El conjunto de Sergio Miguel Camarero rompía el parcial en el ecuador con dos bloqueos casi consecutivos de Jean Pascal Diedhiou y un ataque que encontraba el suelo con asiduidad. Con esos mimbres, del iguales a 11 se pasaba a un clarificador 14-23 con dos puntos de Bruno. La Curva Soriana insuflaba ánimos a los suyos para recortar distancias y forzar el tiempo muerto grancanario, que recondujo el juego del campeón para cerrar el set.

El CDM Siglo XXI vibraba con una semifinal de Copa del Rey a la que no faltaba emoción en la pista ni en la grada, con petición de mano incluida. Tras el momento para el amor, la encarnizada rivalidad volvía al taraflex. El CV Guaguas quería la revancha de las derrotas ligueras y Grupo Herce Soria se dejaba guiar por su afición para igualar las ventajas grancanarias para llevar el parcial a otro agónico desenlace. Bezerra otorgaba la primera bola de final para los campeones y los sorianos se multiplicaban para salvar hasta en tres ocasiones el cierre de encuentro, hasta que un bloqueo de Ramos ponía el broche al duelo con un espectacular 28-30.

Primera final

A la tercera oportunidad fue la vencida para el CV Manacor. Los baleares superaron por la vía rápida a Unicaja Costa de Almería (21-25, 22-25, 20-25) y disputarán su primera final de Copa del Rey. La distribución de Rubén Lorente y los puntos de Godbold y Romaní certificaron el triunfo coral del cuadro de Alexis González, ante un bloque ahorrador que estuvo lastrado en el primer y tercer set por un demoledor arranque manacorí y en el segundo no pudo concretar sus opciones ante el sólido bloqueo balear. La ilusión del primerizo se topaba con la experiencia del conjunto más laureado, pero el Manacor se mostró confiado y centrado en su objetivo. Pablo Ruiz no quería que el parcial se decantase rápido y el bloqueo andaluz apareció para iniciar el proceso de reacción que no tendría recompensa. Los manacorís mantenían la ventaja gracias a la distribución de Lorente y el acierto de Calvo para el 21-25 final.

Aunque el segundo parcial transcurrió por la senda de la igualdad, el bloque de Alexis González controlaba la zona definitoria con dos buenas acciones de Cairus y Ribas, para romper el equilibrio y acercarse a su primera final de la Copa del Rey. Baleares y almerienses se habían visto las caras la jornada anterior en encuentro liguero, y tanto ese precedente como en el de la primera vuelta, los manacorenses habían controlado ambos sin que el cuadro de Pablo Ruiz hubiera podido sumar un parcial, y en el tercer set de la semifinal, se repetía el guion del arranque de encuentro. Manacor conseguía una cómoda renta que administraría con claridad gracias a la distribución de Rubén Lorente.

El intercambio de acciones sellaría el pase a la final del conjunto balear (0-3) que accedía de esta manera a su primera final de un título nacional.