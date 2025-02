El infierno de tres árbitras en el vestuario del Goro: '¡Abran la puerta zorras, las vamos a reventar!'

Infierno en el Goro. Un testimonio para el horror y la vergüenza. De la batalla campal al encierro en el vestuario arbitral. Nuevo episodio de violencia en el fútbol regional de Gran Canaria. Las tres árbitras del Teldecosta-CD Arena Futboltec -Michelle Santana, Carely María Barrios y Elena Valdivielso- tuvieron que encerrarse en la caseta arbitral ante el riesgo de ser agredidas por los jugadores del conjunto local. Es el penúltimo episodio de violencia en el fútbol regional de la Isla.

El pulso tuvo que ser suspendido a los 80 minutos debido al cruce de agresiones entre los dos equipos y de aficionados que saltaron desde la grada. Al ver peligrar su integridad física, optaron por salir a la carrera. 'Las vamos a matar hijas de puta'. La figura arbitral ha estado en el punto de mira en los últimos años como quedó de manifiesto en el Pedro Hidalgo-Gran Tarajal.

Imagen del acta arbitral, del pulso de la Segunda Regional entre el Teldecosta y el Arena Futboltec de Ingenio. / LA PROVINCIA / DLP

Según Basilio Ramón García, director deportivo del CD Arena Futboltec de Ingenio, no había ningún informador arbitral en la grada y los efectivos de la Policía Nacional tardaron diez minutos en aparecer. "Tuvimos que ayudar a las colegiadas en el vestuario, ante el riesgo de ser agredidas. Dieron una lección de entereza. Más allá de que son unas árbitras de primer nivel, me sorprendió su madurez y serenidad con todo lo que se había montado (...) Pero no hay que asombrarse, en el fútbol regional esto es el pan de cada día. Lo de la violencia es cada jornada, cada fin de semana", valora a este medio.

Todo comenzó con la expulsión de un futbolista del combinado local del Teldecosta y que luego derivó en una pelea salvaje. "Al ver que peligraba nuestra integridad, decidimos retirarnos rápidamente del terreno de juego y dimos por suspendido temporalmente el encuentro hasta que las condiciones fueran favorables para poder reanudar el partido". Sin éxito, trataron de regresar a los cinco minutos. Pero aquello parecía Pearl Harbor. "Vemos que el terreno de juego está invadido por alrededor de 20 personas", como della el acto arbitral, al que ha tenido acceso este medio.

A la piña limpia

En el escrito arbitral, se detalla la batalla campal: "De repente el dorsal 22 del equipo local, D. G. M. O., golpea con su puño cerrar, en dos ocasiones, la cara de un aficionado, con uso de fuerza excesiva. A la misma vez, varios futbolistas del equipo local, junto con aficionados, acorralan al futbolista número 7 del equipo visitante y comienzan a golpearle con puñetazos en la cara y en el cuerpo, con uso de fuerza excesiva, y al caer al suelo le comienzan a dar patadas con uso de fuerza excesiva, pudiendo identificar al dorsal 15 del equipo local, D. B. V. S., al dorsal 8 del equipo local, D. B. S. M., el dorsal 99 del equipo local, D. K. d. l. C., y el dorsal 5 del equipo local, D. Á. Y. C. V.'.

Al ver que se integridad física podía peligrar, se encerraron en el vestuario. Como no había llave, pusieron el palo de la mopa como seguro. Registran estos insultos de jugadores del Teldecosta. '¡Abran hijas de puta, que las vamos a reventar zorras!'.Esperaron a la policía con la ayuda del equipo visitante: 'Pusimos un palo de mopa que había dentro del vestuario arbitral, pudiendo esperar a que llegara la fuerza pública, la cual se presentó a los 10 minutos'.

Con el 0-2 en el marcador, la contienda se suspendió en el 81 con el resultado de 0-2 para el Arena de Basilio, que lamenta lo ocurrido y admite el bochorno. "No había un informador, no sé en qué piensa la Federación. Estaban desamparadas. Golpes, cabezazos...Pasó de todo. Espero que se tomen las medidas pertinente. Esto es lamentable, es bueno que se publicite. Solo me queda felicitar a las colegiadas por su raza y coraje. Dieron una lección".