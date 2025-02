De Riad a Miami con Raquel Eugenio, la grancanaria de 17 años que compite en pádel a nivel mundial

Un recorrido por diferentes países del mundo en 365 días. Ese es el itinerario de Raquel Eugenio Barrera junto a su paletero para cumplir el sueño que se marcó desde pequeña siguiendo los pasos de sus padres: llegar a lo más alto en el mundo del pádel. Campeona de Europa con la Selección Española, subcampeona de España y campeona de Canarias en la categoría de menores en el año 2024, un año en el además comenzó a competir en el circuito profesional. Las marcas ya conocen su potencial, y Oysho y Babolat han apostado por ella para representarla con sus productos allá donde va.

Sus primeros pasos en el pádel comenzaron muy temprano, cuando Raquel tan solo tenía cuatro años. Un año después, comenzó a entrenar. «Yo siempre quería más y más y ganaba en mi categoría, por eso me subieron a una superior para que no me aburriera», expresa Raquel Eugenio. Desde entonces, todo ocurrió muy deprisa. Raquel empezó a ganarlo todo en Canarias en la categoría de menores y con 11 años, aburrida del nivel que había, se planteó dejarlo todo.

«A mi madre se le ocurrió la idea de llevarme a competir a la Península. Fui con mi hermana y nos tocó enfrentarnos a las número 1 de España, y aunque perdimos, mi entrenador vio que teníamos cualidades y a partir de ahí empezamos a jugar en la Federación Internacional de Pádel (FIP)», indica Eugenio. El salto siguiente de Raquel, tras haber ganado seis FIP, fue jugar en el circuito profesional. Riad, Portugal, Gijón, Miami y Chile: esa es su hoja de ruta en estos primeros meses de 2025, aunque todavía faltan destinos por revelar. «Hay 22 pruebas al año por todo el mundo, además de los torneos que se hagan», explica Raquel.

Raquel Eugenio en uno de sus torneos, en Portugal / LP/DLP

Una de las cuestiones que más ha costado a los padres de Raquel Eugenio es que empezara desde tan pequeña a jugar de manera profesional por el tema de los estudios. La presión les preocupaba, y siempre quisieron que la joven viera el pádel como un juego y no como un trabajo. «Estoy cursando mis estudios en primero de Bachillerato y es duro, porque lo hago presencial y no estoy nunca», indica. Un año en el que ha notado la exigencia de los estudios y ha tenido que optar a la ayuda de un profesor particular tanto de inglés como de matemáticas para sacar las asignaturas.

Una carrera universitaria

Ella tiene claro que quiere hacer una carrera universitaria, y no tiene dudas de que deporte de alto rendimiento y estudios pueden ser compatibles. «Me gustaría hacer algo relacionado con la arquitectura o el diseño de interiores y voy a luchar por conseguirlo», asegura. Desde su instituto en Gran Canaria, todavía les cuesta entender la condición de Raquel, y no todos le dan facilidades, «Algunos profesores me decían que tenía que elegir entre el deporte o los estudios, pero yo siempre pensé que era de ignorantes decir eso. ¿Acaso los deportistas no pueden ser listos?», apunta. Sin embargo, no todos los profesores actúan de la misma forma, y algunos incluso se enorgullecen de la calidad deportiva de su alumna, le preguntan por sus torneos y le piden fotos de los partidos.

No todo ha sido fácil. De hecho, la propia Raquel se lo tuvo que pensar dos veces a la hora de decidir seguir adelante con su carrera en el pádel o si tirarlo todo por la borda. «Pensé que iba a ser más sencillo, pero cuando entras en el mundo profesional todo se complica porque no tienes tiempo, juegas un partido al día, tienes que entrenar, en mi caso estudiar, hacer dietas y todo mientras juegas torneos y viajas por todo el mundo», comenta. Sin embargo, su pasión por este deporte ganó el pulso a todas las dificultades y no abandonó.

Una unión con la pala que viene de familia, de la afición de sus padres y del amor que le puso su hermano Carlos, que es uno de los top de Canarias. Raquel y su hermana melliza Marta, no quisieron ser menos en esta tradición, y ambas pelean cada día por ser mejores dentro y fuera de la pista.