Rogelio Peñate, campeón del mundo de WRC 3: «El Islas Canarias es el mejor rally de asfalto del mundo»

¿Qué balance hace de su participación en los dos primeros rallys del WRC 3 de esta temporada en Montecarlo y Suecia?

En Montecarlo no nos fue mal del todo teniendo en cuenta que para Diego Domínguez -su piloto- nunca había corrido allí y ya sabemos que la primera vez siempre es complicada. Una cuarta plaza en la primera prueba no está mal para arrancar el campeonato. Posteriormente, en el júnior en Suecia, donde también sumábamos puntos para el WRC 3, el primer día cuando estábamos para hacer un segundo o tercer puesto sin problemas, nos fuimos en un banco de nieve y rompimos el radiador. El año pasado tampoco empezamos muy bien, pero el campeonato es largo y terminó todo muy bien.

¿Se nota el cambio al competir este año como los vigentes campeones del mundo de WRC 3?

Es algo mental. Ya no tenemos esa presión de tener que ganar nuestro primer título. Queremos volver a ser campeones, pero no es la misma presión.

¿Lleva la cuenta de todos los países en los que ha tenido la oportunidad de correr?

Muchísimos. Ya hemos debido de pasar la veintena. Solo en este año vamos a correr en 14 países y a eso le sumamos los tests que hicimos previos al Rally de Suecia, en Noruega. Soy consciente de que soy el deportista más internacional que tiene Canarias ahora mismo y es algo bonito porque llevo el nombre de nuestra tierra por todo el mundo. No sé cuantos kilómetros recorrimos el año pasado, pero sí puedo afirmar que este año estamos en febrero y ya llevo 20 vuelos. El único continente que me falta por visitar para correr es Oceanía. Ojalá que la FIA vuelva a tener en su calendario los rallys de Nueva Zelanda y Australia.

¿Cuál es el rally más duro?

Sin duda alguna el de Acrópolis, tanto mecánica como físicamente, es un reto. Lo he corrido en cuatro ocasiones, tres de ellas con Diego, hemos ganado dos veces y la tercera tuvimos averías mecánicas.

Viaja a Paraguay para volver a probar el coche con el que debutarán en Kenia en el WRC 2. ¿Qué nos puede adelantar?

Tuvimos la oportunidad de probarlo ya la temporada pasada corriendo el rally de Cataluña y tuvimos unas sensaciones increíbles. El WRC 2 es un vehículo notablemente superior a un WRC 3, te llega todo mucho más rápido. Es un coche nacido para la competición mientras que el 2 tiene un chasis de serie reforzado y preparado para la competición. Todo es mucho mejor, las suspensiones, los diferenciales, más potencia y el paso por curva.

Este año duplican el número de pruebas con relación al año pasado al competir en júnior, WRC 2 y WRC 3, ¿cómo lo afrontan para ser competitivos? ¿Cuáles son sus objetivos?

Somos el único equipo en el mundo que compite en las tres categorías, va a ser un año duro, pero estamos preparados para ello. La WRC 2 está carísima, hay pilotos de primer nivel que han venido de la categoría 1, por lo que nuestro objetivo es hacer kilómetros y coger la máxima experiencia posible. Este proyecto es con vistas a dos o tres años.

Debutan en Kenya en el WRC 2 del 20 al 23 de marzo, ¿qué esperan de un rally que ya conocen?

Es un terreno conocido para nosotros en el que ganamos hace dos años. La temporada pasada probamos con un WRC 2 y no nos dio un buen resultado al sufrir varias averías mecánicas. Aprovecharemos el conocimiento del terreno para hacer una buena carrera y empezar a sumar sensaciones.

¿Qué nos puede decir de ese nuevo rol como embajador del Rally Islas Canarias?

Es muy bonito el poder vender lo mejor de Canarias, de Gran Canaria y de este rally que sin lugar a dudas es la mejor prueba de asfalto del mundo. Atraer a más pilotos a esta prueba es algo que me encanta, van a disfrutar de un gran evento, de un gran clima y de la mejor afición del mundo. El Mundial a Canarias le da un retorno importantísimo en cuanto al turismo y a darle un nombre. Desde que entró a formar parte del calendario no se ha dejado de hablar de la Isla y de Canarias. Durante la semana de la competición -del 24 al 27 de abril- toda la atención mediática estará fijada aquí, que es el lugar ideal para venir de vacaciones, para hacer deporte y para vivir. El Islas Canarias le da al mundial el mejor evento de asfalto del mundo, que era algo que no tenían. Aquí para ganar hay que ser rápido, por algo tenemos el mejor grip del mundo.

¿Cómo ha recibido su nominación al Premio Canarias del Deporte del Gobierno de Canarias?

El simple hecho de estar nominado para mí ya es un premio. Soy el que más kilómetros recorre, el que más países visita, el más internacional de Canarias y ojalá que saliendo de un pueblecito como Vecindario pueda ganarlo.

