Sergio Miguel Camarero y «la garra» de los dos Guaguas campeones de voleibol

La condición de leyenda le va que ni pintada a Sergio Miguel Camarero, el entrenador del CV Guaguas que se hacía el pasado domingo en Zaragoza ante el CV Manacor con su décimo título dirigiendo los amarillos -tres Superligas (2020-21, 2022-23 y 2023-24), tres Copas del Rey (2021, 2024 y 2025), tres Supercopas de España (2021, 2023 y 2024) y una Copa Ibérica (2023)-. Su palmarés en el voleibol masculino se eleva hasta los 22 títulos si se incluyen los 12 entorchados logrados como jugador del mítico Calvo Sotelo, fundado en 1976 y desaparecido en 2008, que conquistó cinco Ligas, seis Copas del Rey y una Supercopa de España. Su gestión en los banquillos también le sirvió para sumar un entorchado liguero más como entrenador al frente del Cantur femenino al que hizo también subcampeón de la Champions.

A pesar de tratarse de dos clubes diferentes -el nuevo Guaguas se fundó en 2020-, Camarero tiene claro que están unidos a través del tiempo por un hilo invisible «la garra», que él tenía como jugador y que ha sabido trasladarle al equipo como entrenador.

El camino hasta este tercer título de Copa en Zaragoza ha sido probablemente el más complicado hasta la fecha, al haberse tenido que enfrentar al Cisneros en cuartos, el Soria en semifinales y al Manacor en la final, tres equipos que lograron vencer a los amarillos este curso en la fase regular: «A Soria no le habíamos logrado ganar este año y con Manacor habíamos perdido en su cancha y en casa ganamos por 3-2 y con Cisneros también les ganamos un partido y perdimos otro; está claro que no era nada sencillo, los equipos han mejorado muchísimo y eso hace que la Copa esté muy igualada. Sólo hay que ver como Unicaja, que había fichado a Brandon Rattray -exjugador de los amarillos- eliminó en cuartos al Valencia».

El estratega grancanario considera clave en el triunfo en un torneo corto de tanta exigencia el hecho de que por la competición europea «llevamos desde septiembre compitiendo al más alto nivel hasta hace poco en la eliminatoria con el Ziraat Bank Ankara, ha sido un año muy difícil, con muchos viajes en los que hemos jugado muchos partidos, en los que no hemos tenido tiempo de entrenar ni de descansar para poder preparar una competición como es la de la Copa». «Hemos tenido que tomar decisiones después de venir de Soria, le dimos descanso a algunos de los jugadores que más estaban jugando y al final creo que nos ha salido bien porque el equipo ha respirado y llegamos más frescos», admite.

Camarero destaca el ambiente que se vivió en el CDM Siglo XXI de Zaragoza durante todo el torneo: «Estaba lleno. Soria al estar cerca pudo contar con muchos aficionados que se desplazaron para apoyarles y fue duro, en nuestro caso contamos con algo más de 100 aficionados con nosotros, que vinieron desde Las Palmas para apoyarnos y fue clave. En la final se pudo disfrutar de un pabellón lleno».

La evolución de Walla

Si un jugador ha crecido desde su llegada al equipo ese ha sido Walla Bezerra. El opuesto brasileño parece haber recogido el testigo dejado por Paolo Zonca como líder del ataque del Guaguas y que le han valido para ser erigido como MVP tras anotar 28 puntos en la final ante el Manacor. De su estrella Camarero reconoce que «es un seguro de vida, ayer estuvo a un nivel muy alto, que era lo que necesitábamos para poder ganarles, porque si no tienes al opuesto con ese nivel de acierto es mucho más complicado». «No solo ayer, Walla estuvo a un nivel espectacular los tres días», resalta.

En su corazón amarillo es complicado elegir entre ganar un título como entrenador en esta nueva etapa o como jugador: «Como jugador disfrutas mucho porque participas y estás dentro de la cancha, mientras que como entrenador lo sufres muchísimo, es una presión extra, eres el responsable máximo, tienes que tomar decisiones complicadas, debes de acertar con la táctica, lograr que los jugadores estén implicados, es sin duda mucho más complicado de gestionar».

Las críticas en las derrotas que ha sufrido el equipo a lo largo de la temporada tiene claro que «es algo que es inherente al cargo de entrenador, uno debe de saber que cuando gana el equipo lo hacen los jugadores y cuando pierde lo hace el entrenador, es así y tienes que saberlo llevar». «Es importante que los jugadores en esos malos momentos vean que tú te haces responsable, porque si no asumes ese rol la cosa no va bien», reconoce.

En la eterna comparación entre el equipo de leyenda del Calvo Sotelo en el que él jugó y el actual Guaguas no sabe con cual quedarse: «Los dos son muy buenos. Lo que vimos el domingo en la televisión y los mensajes que he recibido me dicen que este equipo también está marcando una época. En aquel momento logramos ganar muchos títulos, pero este equipo también lo está haciendo, estamos marcando una época que creo que es buena para el deporte canario. No podemos decir que uno sea mejor que el otro, pero tengo claro que esta etapa está poco a poco haciendo olvidar a la que marcamos nosotros. Ambos equipos se parecen en la garra, en el espíritu guerrero, de querer ganar y no veo diferencias».

