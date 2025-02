De Basilio Medina a Davinia Casimiro: los actores del caso de las árbitras encerradas en el vestuario del Goro

La violencia en la categoría del Fútbol Regional de Las Palmas vuelve a mostrar su peor cara. A unos centímetros del infierno. La huida de tres colegiadas, del campo a su caseta arbitral, en el campo de El Goro es la historia del pánico.

El pulso entre el Teldecosta, que ejercía de anfitrión, y el CD Arena Futboltec de Ingenio se suspendió al borde del minuto 80 con el resultado de (0-2) en el marcador. Los dos equipos se enfrascaron en una gran pelea y el trío arbitral, ante el riesgo por su integridad física, optó por correr hacia el vestuario. Dos testimonios, dos actores y dos escudos.

Basilio Ramón Medina García, técnico del CD Arena Futboltec, relata los minutos de mayor angustia. Y por su parte, Davinia Casimiro, presidenta del Teldecosta, lamenta lo ocurrido y que se manche la imagen de su entidad, que solo cuenta con este polémico equipo de la Segunda Regional. Como relata Basilio a EFE, las árbitras pasaron tanto miedo que desconfiaban de la llegada de la Policía.

Según Basilio Medina, los jugadores del Teldecosta "intentan forcejear la puerta" y tratan de abrirla a golpes, al tiempo que gritan insultos como "zorra" o "puta": "No es nada que nos estemos inventando, está reflejado en el acta", remarca este testigo.

Con sus jugadores ya en vestuarios y al "sentir golpes e insultos que iban a mayores", Basilio Medina y el encargado de material de su equipo, José Manuel Herrera, decidieron acercarse a la puerta del vestuario de las colegiadas para ponerse "a su disposición".

"El momento fue muy intenso. Por miedo pensaban que éramos del otro equipo hasta que le reitere que éramos el cuerpo técnico del Arena Futboltec y que habíamos llamado a la Policía. Aun así, ellas ya tenían un palo detrás del puerta y habían conseguido bloquear el acceso. Nuestra única intención era que no les hicieran daño", resume Medina. El técnico del CD Arena Futboltec afirma que no escuchó amenazas ni pensó en recibir alguna agresión hacia su persona tras acudir en rescate de las árbitras, porque estaban " enfocados en intentar protegerlas", aunque agradece que finalmente "no ocurriera nada".

Comenta que las colegiadas "tenían tanto miedo" que desconfiaron incluso a la llegada de la Policía, a los diez minutos del comienzo del incidente. De hecho, tuvieron que identificarse para que la puerta del vestuario se abriera. Basilio Medina relata que a la llegada de la Policía Nacional al campo de fútbol no quedaba ningún futbolista del Teldecosta en el terreno de juego ni sus alrededores. "El acta refleja todo y aquí nadie se ha inventado nada", enfatiza.

Algo cotidiano

"Es una pena estar hablando de un intento de agresión a tres colegiadas. Parece que está a la orden del día y que lo asumimos con normalidad, pero no puede ser porque llegará algún día que todo vaya a mayores. No podemos estar semana tras semana pensando que cada vez que vayamos a jugar van a ocurrir asuntos así", lamenta el técnico. Además, espera que las colegiadas "estén bien", tengan la motivación necesaria para dirigir su próximo partido y "no piensen en dejar el fútbol", a la vez que critica que el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas "no pusiera ningún informador en la grada".

Versión antagónica

Por su parte, Davinia Casimiro desmiente que sus jugadores insultasen y amenazasen a las colegiadas. "Yo estoy junto a la puerta del vestuario y eso no fue lo que pasó", valora la presidenta. "Se nos está machando y criminalizando sin justificación alguna". No hubo parte de lesiones y tampoco denuncia. Ahora se espera la sanción del Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

El castigo afectará de forma importante a los jugadores del Teldecosta que figuran en el acta por su conducta violenta. El modesto club teldense también se enfrenta a la clausura de la instalación de El Goro.