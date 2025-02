El Guaguas y su promesa de gloria tras conquistar la Copa del Rey: «Nos disfrazamos»

La celebración de la segunda Copa del Rey consecutiva del Guaguas tendrá que esperar, y no habrá un mejor escenario que en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un disfraz que los protagonistas prefieren no desvelar para proteger su imagen. Así lo ha explicado Jorge Almansa, capitán del CV Guaguas en su llegada al aeropuerto grancanario. El domingo, con la conquista de la Copa, la fiesta dejó mucho que desear debido al cansancio que mostraban los deportistas del equipo después del esfuerzo previo para conseguir el título. "Es verdad que ahora viene una de las fiestas mas importantes en la Isla y nunca hemos podido disfrutarla porque nos coincidía con esta competición, pero este año que podemos no nos la vamos a perder, y de paso la celebraremos por partida doble", indicó el capitán con la Copa en la mano.

Con un retraso de media hora con lo previsto, el vuelo de los campeones, procedente de Zaragoza, aterrizó en territorio canario. Con algunos aficionados a la espera y las familias de los protagonistas, la Copa inundó de alegría el ambiente. La bandera canaria fue testigo en todo momento de la conquista del título, dejando claro a todo el que pasaba el origen del trofeo y de los deportistas que habían luchado por traerla. "Cambiar el Centro Insular de Deportes por el Gran Canaria Arena ha sido bueno en cuanto a las vitrinas para crecer y llenar la sala de trofeos", señalaba Almansa a modo de portavoz a la vez que confirmaba que el Guaguas consiguió hacer "el mejor vóley de la temporada en España".

Llegada del Guaguas a Gran Canaria tras conquistar la Copa del Rey / José Carlos Guerra

Las sensaciones del grupo tras haber conquistado la segunda Copa del Rey consecutiva y su tercer entorchado desde su refundación en 2020 son inmejorables pese a que al principio fueron pisando con cuidado. "El viernes tuvimos un partido trampa para pelear y una vez pasamos empezamos a jugar mucho mejor, logrando marcar la diferencia en los momentos importantes", analizó el capitán. "Ahora tenemos dos o tres semanas hasta el Playoff para recuperar energías y volver más fuertes", sentenció, no sin antes agradecer a la prensa "por hacer que el voleibol crezca más".

Almansa reconoció que en un primer momento llegaron a pensar que el Guaguas estaría por encima en la competición a pesar de que todo el mundo esperaba que fuera un torneo igualado. "Cuando quema la cosa y cuando mejor hemos tenido que estar es cuando lo hemos estado", comentó.

Superioridad y sufrimiento

Miguel Ángel de Amo también mostró la alegría del grupo después de una conquista complicada. "Los equipos tenían muchas ganas de ganarnos y nosotros hemos demostrado el nivel que podemos llegar a tener y una superioridad aun sufriendo en momentos en los que nos han puesto en apuros", indicó. Sin embargo, hizo referencia a esa doble satisfacción de haber ganado la Copa con un resultado apretado. "Así se disfruta mas", aseguró Io.

"Sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada y que ellos eran un equipo que trabaja bien", señaló Miguel Ángel. "Cambiaron dos piezas en el equipo principal y nos hicieron daño, pero nos supimos reponer. Las fuerzas iban flaqueando al final del cuarto, pero en los finales de set lo dejamos todo y explotamos", sentenció.

Por su parte, el presidente del equipo, Juan Ruiz, no dudó en mandar un recado a las administraciones públicas. "Estamos muy alegres, pero sean testigos de que cada año es más difícil conseguir un título. Nuestros hermanos han visto que hay pocos resultados y es un valor añadido que deberían valorar otros estamentos como el Cabildo o el Gobierno", expresó a su salida del aeropuerto. "El Guaguas necesita un plus por lo que gana, es como cuando un hijo sacaba un 5 y el otro un 9. ¿Acaso se les trata igual?", pronunció.

Sin embargo, Ruiz hizo referencia a la solidez del equipo y achacó el factor cancha como algo decisivo. "Esto es tan sencillo como decir que el Guaguas es campeón de Liga ganando los partidos de casa", indicó.