La Lucha canaria para la generación del Tik-Tok: la iniciativa de la ULPGC para divulgar el deporte autóctono

De practicar boxeo y jiu-jitsu a hacer lucha canaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a través de una cátedra que pretende divulgar el deporte autóctono en los jóvenes. Una actividad que ha llamado la atención no solo de los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sino también de personalidades relacionadas con el Derecho, Arquitectura o Ingeniería Eléctrica entre otros grados. Una nueva forma de practicar deporte que entusiasma a los interesados, ya sean de Gran Canaria o de fuera, como es el caso de Juan Valverde, procedente de Tomares, Sevilla, y de intercambio en la Isla.

«Aprovechando mi año estudiando aquí, he estado estudiando la cultura canaria y al ver la lucha tuve interés», expresa el estudiante de Ingeniería Eléctrica. Al dar con este deporte, Valverde valoró la posibilidad de inscribirse en algún club, pero al tener que volver a Sevilla en junio no le compensaba. Sin embargo, cuando se enteró de esta cátedra no dudó en apuntarse, aprender y especializarse -aún más-, en las costumbres canarias. «Me está encantando porque es un deporte noble», comenta. «Cuando vuelva a Sevilla en junio, creo que tendré el suficiente conocimiento para enseñar a la gente de allá lo que es la lucha canaria», indica Juan Valverde.

Esta cátedra de lucha canaria se crea en octubre de 2024, pero no fue hasta febrero de 2025 cuando comenzó a andar el proyecto. Con veintiuna personas inscritas, el objetivo es divulgar la lucha y conectar este deporte con la universidad y el ámbito social. «Queremos llevar la lucha a la universidad, y la universidad a la lucha», explica Víctor Alonso, director de la cátedra. «Esta iniciativa era necesaria, sobre todo porque se trata de un elemento cultural que no tiene ninguna difusión entre las nuevas generaciones», comenta.

Ilusión y ganas

De la mano de Víctor y los alumnos caminan Eloy Guillén, director técnico, y Sergio Santana, el técnico encargado de dar las clases. «Que haya una cátedra de lucha es algo muy importante y una manera de que los universitarios conozcan este deporte, porque excepto los de Educación Física que tienen un semestre dedicado a esto, los demás no saben nada», expresa Eloy. Sergio Santana, por su parte, muestra su interés por la ilusión y las ganas que los alumnos están mostrando, llegando incluso a ver por la televisión las luchas.

Nueva iniciativa de la ULPGC con la lucha canaria / José Carlos Guerra

Gerardo Herrera es uno de los universitarios que ha apostado por esta cátedra. Para él, este deporte no es nuevo, puesto que lo practicó durante sus años en primaria a modo de actividad extraescolar. Cuando llegó al instituto, dejó de lado la lucha para centrarse en los estudios y ahora la universidad le ha devuelto la ilusión y el entusiasmo por volver a practicarla. «Creo que esto debería haberse creado antes y no lo hicieron porque no pensaban que fuera a tener éxito y sin embargo ha sido una sorpresa. La gente quiere aprender cosas nuevas», asegura Herrera.

Del boxeo a la Lucha canaria

También están los que han pasado de forma drástica de un deporte a otro, como es el caso de Asier Guerra y Roberto Quintana, compañeros de clase en Derecho que llegan del jiu-jitsu y el boxeo. «Llevo cuatro años practicando boxeo amateur y ahora empecé a hacer lucha a modo de aventura», comenta Roberto. Un cambio de deporte en todos los sentidos, empezando por las posiciones y las técnicas que se utilizan. Por su parte, Asier ha destacado la importancia de practicar un deporte autóctono como este, sobre todo a la hora de llevarlo a casa. «Mi padre después de años ha vuelto a ver la lucha y esto ayuda a abrir el deporte a más gente y que se expanda», indica Asier.

Una cátedra que ha logrado que la ULPGC salte al terrero de la mano de los alumnos, que son la esperanza de que estas costumbres no se pierdan y sigan practicándose. Aprender y conocer las interioridades de un deporte autóctono que poco a poco empieza a despegar de nuevo.