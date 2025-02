La presidenta del Teldecosta denuncia "incoherencias" en el acta: "Nos están linchando y no se cuenta toda la verdad"

Davinia Casimiro, de 36 años y trabajadora en el sector de la construcción, es la presidenta del Teldecosta, club de reciente creación de la Segunda Regional de Gran Canaria, y denuncia ser víctima de un linchamiento.

"Recibo amenanzas, yo y mi familia, por una versión distorsionada de los hechos acaecidos el pasado viernes en El Goro", explica. En la recta final del pulso contra el FutbolTec de Ingenio, se montó una gran trifulca que forzó a la suspensión del encuentro en el recinto teldense. Las tres colegiadas tuvieron que salir corriendo hacia el vestuario y reflejaron en el acta amenazas de muerte, así como golpes en la puerta, que no pudo ser cerrada con llave y se soportó con el palo de una mopa.

"Ya no me voy a morder la lengua. Mi club está sufriendo un linchamiento mediático y social por la redacción de un acta que presenta una serie de incoherencias. Solo hay que leerla. En primer lugar, condeno los actos violentos de mis jugadores hacia los del Arena FutbolTec, que tampoco son unos santos. No se quedaron quietos. Sí, los míos tienen la mecha muy corta. Se encendieron y llegaron a las manos, pero pegaron los dos y debe ser el órgano pertinente el que castigue. Fueron agresiones mutuas, aunque en el acta solo se refleje de forma detallada y milimétrica el comportamiento de mis futbolistas. Del rival, ni rastro. Es un extremo que me invita a reflexionar", determina la ejecutiva teldense.

Por otro lado, explica que estaba en la puerta del vestuario arbitral, junto a Basilio, director deportivo del rival de Ingenio, y no escuchó las amenazas de muerte que fueron reflejadas en el acta. Así como descalificaciones graves hacia la autoridad arbitral.

"En ningún momento escuché esos términos ['os vamos a reventar...zorras...abran la puerta...la mataremos'] que quedan reflejados en el escrito. Se están contando muchas mentiras en los medios de comunicación amparados por un papel, que rápidamente llegó a los periódicos. En el campo no habían más de 30 aficionados, y todo quedó en una pelea entre un grupo de jugadores de los dos equipos. Insisto, de los dos equipos. Reconocemos nuestros errores, pero no toleramos las medias verdades. Estoy recibiendo amenazas de muerte, insultos y todo tipo vejaciones y desconsideracoones por las redes sociales. Yo también soy una víctima. Somos un club humilde y solo tratamos de salir adelante. Fomentar el deporte. Pero por favor, que se cuente toda la verdad".

El caso del Club Deportivo Teldecosta ya está en manos del comité sancionador de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. El acta tiene presunción de veracidad y el club teldense se enfrenta a una sanción considerable. El vestuario teldense está arrepentido, pero también emerge un sentimiento de rabia por el acta arbitral. "Es falso que regresasen al campo, el trío arbitral no salió de la caseta", puntualiza Davinia Casimiro.