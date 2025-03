Yasiel Sotero, oro en el Nacional de lanzamientos largos de disco

Los atletas del Tenerife CajaCanarias Yasiel Sotero y Miguel Díaz se convirtieron este fin de semana en campeón y subcampeón de España en sus disciplinas, el lanzamiento de disco absoluto y el martillo sub 20, respectivamente.

Todo ello en el marco del Campeonato de España de Lanzamientos Largos de invierno que tuvo lugar en Castellón y donde se dieron cita los mejores lanzadores del país.

De este modo, Sotero se hizo con el oro absoluto al estrenar la competición con un lanzamiento de 64.53 metros. Este registro se convierte en el nuevo récord de la cita nacional (antes, 63.21 metros de Frank Casañas, fijado en 2011). De hecho, todos los lanzamientos válidos del pupilo de Francisco Ríos superaron el registro anterior: 64.53, 64.50, 63.44. El atleta grancanario de origen cubano no solo firma el título de campeón, además se convierte en líder español y europeo, y confirma la mínima para la Copa de Europa de Lanzamientos 2025, que se celebrará, entre el 15 y el 16 de marzo, en Nicosia (Chipre).

Cabe recordar que el blanquiazul fue campeón europeo sub 18, sub 20 y doble bronce sub 23. Además, el internacional también tiene el récord de España de lanzamiento de disco sub 23, 64.68 metros.

También subieron al podio el discóbolo Diego Casas, que en su último lanzamiento se acercó a la marca establecida por Sotero, 6.51 metros; y Marcos Moreno, 61.15 metros, su mejor registro de siempre.

Por su parte, el tinerfeño Miguel Díaz subió al segundo cajón después de enviar el martillo a 63.30 metros, nueva marca personal y récord de Canarias sub 20. Esta distancia solo fue superada por Alonso Sánchez, del FC Barcelona, que ganó la competición con 63.61 metros, mientras que el bronce fue para el canario Magno Llopis, del Chikillos de Vecindario, 62.14 metros. Fue en su quinta oportunidad cuando el blanquiazul, que entrena bajo las directrices de Pedro Palma, alcanzó el mejor registro histórico regional de su categoría.