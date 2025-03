Alexis Díaz: el Topuria grancanario del taxi que no toma ni una gota de alcohol

Puños de acero,volante de oro. Entre la jaula y el taxi. El Topuria del Roque Nublo que adilotra a Kevin Cordero. José Alexis Díaz Montserrat (Las Palmas de Gran Canaria, 2005), apodado El Travieso, conquistó la presea de bronce en el Europeo IMMAF de Serbia en el Ranko Zeravica Sports Hall (Belgrado). Dirigido por el Trota en la Selección Española, así como por su entrenador Isidro Sánchez, sufrió una lesión de rodilla en el combate que le abría la puerta del oro. Campeón de España y Canarias, pone su meta en el Mundial de su peso mosca (56,700 kilos).

Alexis Díaz festeja su triunfo en el último Europeo. / LA PROVINCIA / DLP

Pertenece al gimnasio Black Lion Team de la capital grancanaria y luce otra experiencia internacional en Tailandia -fue derrotado por el sobrino del irlandés Conor McGregor en la primera criba-. Se costea la competición con las ganancias del taxi, cuando las siete horas diarias de entrenos lo permite, y el patrocinio del Bar Los Amiguetes, ubicado en la carretera de El Cardón (Las Torres).

Es el empujón sentimental hacia la gloria. El establecimiento, punto de encuentro habitual de aficionados de la UD, cuenta con una colección de elásticas amarillas, de Valerón a Momo, está regentado por su padre Alexis y su tío Jonathan. Los potajes y la mano de su madre Nayra hacen el resto para convertir al Travieso en un titán.

Tiene nutricionista y debe jugar con el peso en las previas de las grandes citas. Gana diez kilos (66) para luego bajar a 56 para luchar por la presea. «El bronce es el mayor tesoro que he conquistado, Isidro Sánchez y el Trota han jugado un rol capital. Sobre todo el primero, siempre se desvive. Jamás se pierde una velada. Le debo todo».

Cero pizzas, cero alcohol

Aún lastimado en la rodilla, no toma alcohol. Solo café en las previas de los entrenamientos en el gimnasio. La alimentación marca la diferencia y pasan controles antidopaje. «Mi madre Nayra es la que más me ayuda con el asunto de las dietas. Es muy complicado cuando estás tratando de bajar peso».

Este gladiador de categoría junior, aclara que si no das el peso, te descalifican. Hacer la descarga de diez kilos es muy dura, pero forma parte del proceso. Tiene línea directa con David Rojas, que trabaja con Joel Álvarez y el hermano de Topuria. «No puedo comer pizza, nada que me suba de peso. Me manda hamburguesas de pollo y tengo un control milimétrico de los nutrientes. Va por fases; no tomo alcohol ni fumo».

Tailandia, Uzbekistán, Serbia y una devoción extrema por la Lucha canaria. «Gracias a ella somos más fuertes. Aquí contamos con una cantera de máximo nivel en MMA. Somos una potencia». En este camino hacia la fama, resalta la humildad y la profesionalidad de Isidro Sánchez. Un entrenador que cuenta con el apodo de tío Isidro. «Está en todas partes y siempre ayuda». Más que una vela a Topuria, admira hasta la saciedad a Jonathan León. «Es un icono, es bueno tenerlo en nuestra esquina». Otro mentor bendito.

En busca de sus límites, analiza su lesión en semifinales en el último Europeo, que deparó ocho metales para España. «No pude terminar y eso afecta. Pero tengo que superarlo. Quiero vivir de esto, aunque jamás dejaré el taxi». En el horizonte, el cinturón de campeón de Canarias, España y Mundial. «Pienso en el oro a todas horas, me los quiero llevar». A casa y al taxi.

Subvenciones y Minerva

Este talento infinito de las MMA cobró 2.500 euros del pasado año del Cabildo en el concepto de ayudas. Demanda más respaldo. Busca un patrocinador. Luego aparece su ángel de la guardia de los despachos. Minerva Montero, secretaria de la Federación Canaria de Lucha Olímpica, ejerce de enlace con el Travieso. Una luchadora de fama planetaria -fue bronce en un Mundial en Cantón-, que también hace sus pinitos en las artes marciales mixtas con el Taz Jinámar.

«En referencia a las subvenciones y ayudas, se encarga Minerva. Hace una labor increíble. Este tipo de ingresos se vincula al resultado; ya sea oro, plata, bronce, participar...Pero el taxi no lo dejo. Aspiro a lo máximo desde la humildad». Sobre los consejos del Trota, son como vídeos de Tik Tok que valen para aniquilar al dragón más mortífero. «Nos ayuda mucho con sus clases y sobre todo, te aporta técnicas. Está tratando de hacer una Selección más unida y es una referencia. Viene muy bien para aprender y crecer. Es un deporte que se etiqueta de violento, pero ya cambió. Ilia es el número uno, pero sin olvidar al histórico como Nate Diaz o a Kevin Cordero. Las MMA son una forma de vida y serán deporte olímpico». Palabras del Travieso, el Topuria del taxi.