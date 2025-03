Irene Aguiar, la nueva directiva grancanaria de la RFEF: "Ya estamos trabajando para restaurar la imagen de la Federación"

¿Cómo están siendo estos primeros meses como directiva de la junta que preside Rafael Louzán? ¿Qué significa en lo personal?

Rafael Louzán me propuso incorporarme al proyecto y acepté encantada, con mucha ilusión. La verdad es que no me lo venía venir, pero fue una grata sorpresa. Estos primeros meses de trabajo están resultando intensos, pero a su vez bastante ilusionantes. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra en un momento crucial, con retos importantes por delante. Formar parte de esta etapa es una gran responsabilidad. En lo personal, supone un gran honor poder contribuir al fútbol español.

Presidenta de la Comisión Legal de la RFEF, ¿qué objetivos se plantea en su área?

Nuestro principal objetivo es garantizar que la Federación opere con la máxima seguridad jurídica, transparencia y buen gobierno. En este sentido se va a hacer un proceso de revisión y modernización de la normativa interna para adaptarla a los mejores estándares y fortalecer los procedimientos de control y cumplimiento. Ya se dieron unos primeros pasos con la modificación estatutaria que se aprobó el pasado 10 de febrero por parte de la Asamblea General y también se ha avanzado en cuestiones de procedimientos económicos para una gestión más adecuada y más transparente.

¿Restaurar la imagen y el prestigio de la RFEF es uno de los principales retos que debe plantearse el máximo organismo de fútbol español después de todas las polémicas que han salido a la luz?

Sí. Sin duda, el prestigio de la Federación como institución debe estar a la altura del reconocimiento que ha alcanzado nuestro fútbol tanto a nivel de selecciones como de clubes. El nivel del fútbol español es extraordinario, estamos hablando de futbolistas, técnicos, árbitros, clubes, selecciones, ligas... Entonces, no se entiende de otra manera que nuestra institución también deba serlo. Ese es uno de nuestros objetivos, que ese buen hacer deportivo se refleje en un buen hacer institucional, a través de una entidad que esté regida por el rigor y la profesionalidad.

Los casos Soulé, Supercopa, Rubiales, el propio proceso electoral para elegir nuevo presidente... Parece la casa de los líos.

Es cierto que la RFEF ha atravesado por momentos complicados, pero por suerte el 16 de diciembre iniciamos una nueva etapa. Estamos con el foco puesto en el presente y en el futuro para trabajar con seriedad , construir una Federación Española de Fútbol que sea una institución referente con una gestión que garantice la estabilidad institucional.

¿Costará restaurar la imagen de la RFEF después de todo lo que ha sucedido anteriormente?

Es un trabajo que hay que hacer, pero estamos convencidos de que estamos poniendo los pilares para ello, y creo que ya se están haciendo avances en ese sentido.

¿La transparencia es uno de los aspectos fundamentales para cumplir ese objetivo?

Absolutamente. Es de hecho uno de nuestro objetivos. Entendemos que la buena gestión tiene que ir de la mano de la transparencia y del buen gobierno, y esos son los estándares que estamos intentando implantar. Ya hemos empezado a dar pasos, pero vamos a continuar profundizando en ello.

Cómo experta jurista y su implicación con el deporte femenino, ¿qué opinión le merece el caso Rubiales y la reciente resolución judicial por el beso a Jeni Hermoso?

Aunque soy abogada, no soy penalista. Por ello no puedo dar una valoración en ese sentido. Pero por supuesto tengo un absoluto respeto a la acción de la justicia y a las resoluciones judiciales. Para nosotros lo importantes es que ella esté bien.

¿Qué opinión le merece que un hecho histórico como la consecución de un Mundial haya quedado casi minimizado por polémicas incluso antes del título?

Creo que es un error minimizar un logro de esta magnitud. No hay que minimizarlo para nada. Somos las vigentes campeonas del mundo y debemos lucir esa estrella con orgullo. Contamos con la mejor selección, con jugadoras que han sido reconocidas a nivel internacional, como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas doble Balón de Oro y Aitana nominada a los Laureus. La mejor manera de honrar este título es seguir trabajando para que el equipo compita al máximo nivel en la Eurocopa y siga sumando éxitos.

¿Qué pautas, en su opinión, son necesarias para que el fútbol femenino termine de eclosionar? Más allá de la selección y el tirón de equipos como el Barça, parece que no termina de calar en los aficionados.

El fútbol femenino español está en su mejor momento. Somos campeonas del mundo, tenemos un equipo campeón de Europa y futbolistas entre las mejores del mundo en todas las categorías. La profesionalización del fútbol femenino ha sido un hecho histórico, que en mi opinión marca un antes y un después. La Liga F es la primera liga profesional femenina en cualquier deporte en España. Para mí, esto marca el inicio de una gran etapa. Es un hito reciente, porque hay que tener en cuenta que se creó hace dos años y medio. Queda mucho camino por recorrer, pero tanto la Liga como los clubes y las futbolistas están haciendo un gran trabajo. De dos temporadas para acá ha habido una evolución, y la seguirá habiendo. Así lo demuestran los datos de asistencia , de audiencias y la apertura de estadios como San Mamés.

Y en cinco años, el Mundial de 2030 con su isla, Gran Canaria, como sede.

Es precioso que España vaya albergar un Mundial. Es una oportunidad única no solo para el fútbol español, sino para todo el país. En la Federación estamos plenamente comprometidos en hacer el mejor Mundial de la historia. El hecho de que Gran Canaria, mi isla, sea sede supone un orgullo personal. Se trata de una gran oportunidad para el crecimiento del fútbol canario y de sus infraestructuras.

Por primera vez existe paridad en una junta directiva de la RFEF, ¿cómo lo valora?

Es cierto que existe paridad en la junta directiva por primera vez en la historia. En general, el deporte es un sector en el que la mayoría de personas involucradas, tanto en la práctica como en la gestión, son hombres. Pero para mí lo relevante, más allá de la paridad entre sexos, lo verdaderamente importante es buscar aunar a representantes de todos los estamentos y territorios, además de un sector independiente, que es al que yo pertenezco en la junta directiva . Se ha logrado una junta directiva plural y con diversidad de criterio. Ante me preguntaba cómo llegué a este junta, y lo hice a través de este sector independiente. Al final, la diversidad en los órganos de gobierno aporta diferentes perspectivas, enriquece la toma de decisiones; esto, junto con la unión y el consenso con todos los actores del fútbol para trabajar por los mismo objetivos, ofrece los pilares para trabajar por una mejor gestión.

Como voz refutada en el deporte femenino, más allá del fútbol, ¿que opinión le merece su evolución en los últimos años?

La mujer llegó tarde al deporte, por eso es normal que el deporte femenino tenga un camino más amplio que recorrer que el masculino. Se están haciendo grandes avances. Creo que el fútbol femenino está siendo punta de lanza por su profesionalización, con la Liga F, el Consejo Superior de Deportes y la RFEF. Se están viendo muchos avances en el deporte femenino y se van a continuar viendo.

