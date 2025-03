El Econy denuncia el trato dispensado por el PMR en Barajas

El Econy Gran Canaria de baloncesto en silla de ruedas en su camino de regreso desde Albacete donde el equipo jugó el pasado fin de semana los cuartos de final de la Champions Cup –la máxima competición continental– a su llegada a la terminal 2 del aeropuerto Madrid-Barajas para coger su vuelo de vuelta a la Isla, a las 20.00 horas, se encontraron con la sorpresa tras facturar alrededor de las 18.00 horas de que "tras pasar el control de seguridad y dirigirnos al mostrador de información de los PNR – servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida de Aena– el responsable de turno nos comunicó que no nos embarcan porque teníamos que estar pidiendo la asistencia dos horas antes del vuelo, a lo que les respondimos que llevábamos más de dos horas en el aeropuerto pero que habíamos estado facturando y que cuando hace dos meses hicimos la reserva de los vuelos ya incluía la reserva de asistencia". "Su contestación fue que teníamos que avisar con antelación y que no tenían el personal necesario para darnos ese servicio y al comentarle que cuatro personas no podían subir al avión nos dijo que ese no era su problema".

"Al llegar a la puerta de embarque tuvo que ayudarnos una persona de Binter y nosotros para poder embarcar al continuar el PNR con su negativa", relató sorprendido Ismael Naïm, presidente del Econy sorprendido por su actitud. n