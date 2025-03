Škoda Canarias apuesta por Fuentes y Bonilla

Škoda Canarias Motorsport está lista para conquistar el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto 2025. La marca presentó ayer a su equipo para el campeonato regional en un acto que contó con la participación de Sergio Fuentes, piloto oficial de Škoda Canarias Motorsport, y su copiloto, Ariday Bonilla, quienes se enfrentarán al reto de esta temporada al volante de un Škoda Fabia RS Rally2, una de las máquinas más competitivas del certamen.

Škoda Canarias Motorsport regresa a un campeonato que vive una etapa brillante y del que la marca ya fue protagonista en el pasado. La huella que ha dejado en el CCRA es profunda gracias a los títulos que Toñi Ponce obtuvo, primero, con el Octavia Kit Car (2003 y 2004) y, años después, con el Fabia World Rally Car (2007). Conscientes del desafío que tienen por delante, Sergio Fuentes y Ariday Bonilla no dudaron en desgranar su proyecto y compartir con los aficionados cómo afrontan este apasionante reto.

El piloto de Candelaria (Tenerife), Sergio Fuentes, afronta esta nueva temporada como vigente campeón tinerfeño de rallys y con el objetivo de luchar por el campeonato absoluto del CCRA 2025. Su trayectoria en el automovilismo es prometedora: con varias victorias, incluyendo el Rally La Palma Isla Bonita 2023 y el Rally Villa de Granadilla 2024, además de múltiples podios en el CCRA, Fuentes ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel.

Por tercera campaña consecutiva, Sergio Fuentes hará equipo con Ariday Bonilla. El lanzaroteño comparte con el piloto su ilusión y su ambición. "Este proyecto me hace muy feliz y, aunque somos el equipo más joven y con menos experiencia, su evolución ha sido increíble". "Ahora, con el apoyo de Škoda Canarias, esta oportunidad es una gran alegría para nosotros. Aún no hemos probado el coche, y Lanzarote no es el mejor lugar para estrenarlo, pero no buscamos excusas, contamos con un gran equipo, muchas ganas y avanzaremos paso a paso con el objetivo de ser competitivos", aseguró.