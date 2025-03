Luis Monzón, piloto grancanario bicampeón de España de rallys: «Mi reto es ganar el ‘Islas Canarias’ dentro del Mundial»

Luis Monzón aspira a cumplir un sueño en el Rally Islas Canarias en su estreno como prueba del Campeonato del Mundo. No es otro que ganar dentro de la categoría Rally2 en una prueba que conoce al dedillo tras tantos años participando en ella. Sería el colofón perfecto a la exitosa carrera del piloto satauteño.

¿Compite finalmente este año en el Rally Islas Canarias?

Esa es la idea. Haré la Subida de Juncalillo la próxima semana y la siguiente es el Rally de Santa Brígida. En ambos haré unos tests de cara a poder hacer dentro de un mes el Rally Islas Canarias. Aunque solo puntúa para el Campeonato del Mundo, es la primera vez que Canarias y Gran Canaria en particular van a tener un Mundial. Y que menos que un piloto grancanario participe en la prueba y más en mi caso, que me encuentro ya en la parte final de mi trayectoria deportiva. La verdad es que me hace una particular ilusión poder participar y me gustaría formar parte de él.

Siendo un piloto canario, ¿qué significa para usted que el Rally Islas Canarias por fin esté incluido entre las pruebas del Mundial y qué le va a suponer a la Isla este cambio de estatus de su rally?

La repercusión que tiene una prueba del Campeonato del Mundo en todo el planeta es bestial. No hay en toda Canarias otro evento deportivo que vaya a tener esa repercusión en todos los medios de comunicación de los cinco continentes. En cuanto al equilibrio entre la inversión económica que están haciendo los patrocinadores privados e institucionales y la repercusión inherente a esa inversión, creo que no es discutible y está más que justificada. Después está lo que significa para un piloto canario el poder participar en una prueba del certamen mundialista en tu tierra, ser partícipe de la primera vez que se va a dar esta circunstancia en la historia de nuestro automovilismo, que para mí es algo muy especial. Será una prueba muy dura y probablemente no vaya a tener el tiempo suficiente para llegar al 100% preparado como requiere una prueba de este tipo. No ya técnicamente hablando, sino físicamente, aún así hemos decidido tomar parte en el rally e intentar hacerlo lo mejor posible. Por último, para el automovilismo canario, el poder tener una prueba de este tipo, en cuanto a la afición, supone un espectáculo tremendo. Hay muchos pilotos amigos que han preferido antes que participar ir a verlo, por la relevancia que tiene. Voy a aportar mi granito de arena desde dentro, pero no podré ver a todos esos grandes pilotos en cada curva.

¿En qué categoría correrá el Rally Islas Canarias finalmente?

Correremos el Rally2. Me hubiera gustado ir en el Rally 1, pero no se justifica la inversión, dado que correr con un coche de este tipo a nivel cliente el precio puede rondar entre los 400 y los 500.000 euros, y para una sola prueba los patrocinadores no lo ven, porque al final serías el primer Rally2 con un Rally1, y no es proporcional el gasto. Son coches muy complicados de llevar y necesitas hacer muchos tests para adaptarse al límite de esos vehículos por la velocidad que cogen en cada paso de curva.

¿Qué objetivo se marcan?

El Citroën C3 Rally2 está a un gran nivel y pìenso que podemos estar peleando por situarnos en los puestos de cabeza, como mínimo aspiramos a estar en el top 8 o el top 10 dentro del Rally2.

Decía recientemente Rogelio Peñate que, para él, este Rally Islas Canarias es la mejor prueba de asfalto del mundo. ¿Está de acuerdo con esa apreciación y qué tiene de especial esta prueba?

No los conozco todos, pero si lo dice Rogelio que ha competido en muchos rallys de asfalto del Mundial, seguro que tiene razón. Lo que más puede sorprender es el desgaste del neumático, porque cuando caen dos gotas pasa de ser abrasivo a resbaladizo. Se trata de un recorrido muy sinuoso en el que no hay una curva y a los 300 metros otra curva, sino que aquí te encuentras con una curva tras otra y eso hace que los coches tienen que tener una buena puesta a punto para su estabilidad. El consumo del neumático es muy alto y desde que pierdes la adherencia y el punto de contacto entre el coche y el suelo, se ve afectado el control del piloto sobre la dirección. Esto lo sufren muchos los pilotos de fuera que vienen a correr, porque no se esperan que el asfalto sea tan abrasivo y ponga tan al límite neumáticos y suspensiones.

¿Cuál es el tramo más complicado de todo el Rally?

Todos tienen su lío. El que sale de Tejeda y llega a Cueva Grande tiene su complicación, luego el de La Aldea-Mogán también, las vallas en la Era del Cardón... Pero yo me quedaría con Valsequillo, el Barranco de los Cernícalos y la subida a Cazadores y Los Marteles, en ese tramo se lucieron los organizadores, tiene mucha complicación.

¿Cómo se siente un piloto en el tramo espectáculo dentro del Gran Canaria Arena?

Es complicado, porque te coge con los neumáticos fríos, no esposible calentarlos, los frenos tampoco, es muy resbaladizo, está lleno de gente que te empuja mucho con lo que resulta muy fácil cometer un error. Un tramo espectáculo a los pilotos, lejos de gustarnos, lo que hace es ponernos en una tensión en la que es fácil cometer un error; sin ir más lejos, yo el año pasado me quedé en ese tramo. Es algo que no se ha visto anteriormente en ningún otro rally , es increíble y llevarlo al Mundial no deja de ser un plus para que se quede el campeonato en Canarias muchos años.

En esta recta final de su trayectoria deportiva, ¿qué reto le queda todavía por cumplir?

Ganar el Rally Islas Canarias. Me encantaría y me lo pongo como reto, pero en la categoría de Rally2. En mi cabeza quiero prepararlo todo muy bien para ganar esta categoría. Es tremendamente difícil, aunque no imposible. Esto me hace levantarme cada día y buscar soluciones técnicas que me ayuden. En mi foro interno está presente.

Suscríbete para seguir leyendo