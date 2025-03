La VII The Battle Championship “Total Fights” deparará veinte peleas y 4 cinturones en juego

Un total de veinte peleas, repletas de intensidad, emoción y espectacularidad, y cuatro cinturones en juego se convertirán en el gran aliciente de la esperada VII The Battle Championship “Total Fights”, que se celebrará en el pabellón Juan Beltrán Sierra el próximo sábado, 22 de marzo, a partir de las 17:00 horas.

Uno de los eventos de MMA más importantes a nivel nacional aterrizará de nuevo en Gran Canaria con la promesa de mostrar lo mejor de uno de los deportes de contacto con más tradición y margen de crecimiento en Canarias.

Y lo hará con la disputa de veinte peleas, cinco profesionales con dos títulos en juego, once amateur con dos cinturones también en liza, y cuatro luchas de grappling, entre las cuales habrá dos combates femeninos.

Nueve países representados y 4 cinturones en juego

Peleadores de países como España, Brasil, Argentina, Luxemburgo, Polonia, Serbia, Israel, Marruecos y Venezuela harán las delicias de los aficionados a las MMA que abarrotarán las gradas del pabellón capitalino.

La velada comenzará con los cinco combates de grappling que dejarán los siguientes enfrentamientos: Fernando Cabrera vs Roberto Monagas ( 60 kg), Tania vs Damaris Olivares (60 kg), Anabel Pérez vs Carla Hernandez (60kg) y Darío Moreno vs David Garcia (100 kg).

La luchadora grancanaria, Anabel Pérez, se mostró encantada de participar “en un evento tan importante y con tanto reconocimiento, que visibiliza y fomenta el papel de la mujer en los deportes de contacto”.

Acto seguido, llegarán las peleas amateur con la juventud de los peleadores como denominador común: el grancanario Dorian Jiménez se medirá al tinerfeño Sergio Acevedo (77kg) con el cinturón en juego y, también con el cinto como premio, se enfrentarán el grancanario, Avel Santos, y el tinerfeño Suma Jallow (66 kg).

El resto de peleas amateur presenta el siguiente cartel: Lionel Brito vs Derek Serna (70kg), Yenedey Camacho vs Damián Díaz (51 kg), Karel Pascencia vs Iriome González (70 kg), Daniel Alvarado vs Acaymo Xerach (66 kg), Cai del Valle vs Yenedey Suarez (54 kg), Joel Sánchez vs Stefan Kosovac (72 kg), Kiko Martín vs Samir Jayba (77 kg), Henrry vs Carlos Fernández (66 kg) y Rubén Segador vs Félix Juan Hernández (58 kg).

Uno de los aspirantes al título en el terreno no profesional, Dorian Jiménez, resaltó la importancia del evento para las jóvenes promesas: “Es motivador participar en una competición de este nivel, sobre todo para la gente joven. Les invito a que acudan al Beltrán Sierra y disfruten de un gran espectáculo”, señaló.

El gran colofón con Juanma Suárez peleando por el cinturón

El plato fuerte llegará con las cinco peleas profesionales y con Juanma Suárez como gran protagonista. El afamado peleador teldense se enfrentará, con el cinturón como aliciente, al brasileño Assis Silva (77 kg), mientras que el grancanario, Antonio Santana, hará lo propio con el israelí, Mosher Aladi (61 kg).

El resto del vistoso cartel lo completan Paulo Oliveira vs Adrián Naranjo (58 kg), Sebas Santana vs Valery Bulat (74 kg) y el palmero Darwin Rodríguez vs Martín Ottaviano (93 kg).

El consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Aridany Romero, recordó que “Canarias es una referencia y una potencia en los deportes de contacto y, sobre todo, en el trabajo de la base. Será un éxito de participación y organización y primará el espectáculo, la seguridad y la calidad”.

Por su parte, el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, Eloy García Armas, aseguró que “el éxito está garantizado de antemano en un evento de gran relevancia y con una notable organización”.

Las entradas se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta físicos: Black Lion, CD Bushido, Club Masaru, Taz Jinámar, Chedey Jiménez, Team Carcará, Team Catarino Jiu Jitsu, ATR Caraballo y The Zen Club Escuela de Jiu Jitsu.

Julio Santana, promotor del evento y representante del CD Taurus, expresó su satisfacción “por el apoyo de las instituciones públicas y empresas privadas” y remarcó como la clave del evento la “búsqueda de la mejora, a través de un mayor número de peleas y de mayor calidad. Hay que mejorar el producto año tras año, porque el listón lo hemos puesto muy alto y aceptamos ese desafío con gusto, ganas y mucha ilusión”.

El VII The Battle Championship “Total Fights” está organizado por el CD Taurus y colaboran el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes y las empresas privadas, Monkey Garage Pub y London Pub & Shishas Club.