Carla Brito, canterana del Spar Gran Canaria de baloncesto: una majorera ‘cum laude’ en EEUU

Éxito mayúsculo el conquistado por las Bulls de la University South Florida (USF), que consiguieron el segundo título de su historia en su conferencia de la liga universitaria norteamericana -la American Athletic Conference-, un entorchado que les abre de par en par las puertas para representar a su conferencia en el March Madness, el prestigioso torneo de la NCAA en el que competirán por ser la mejor universidad de Estados Unidos bajo la batuta del preparador José Luis Fernández.

El arma secreta del entrenador natural de Miami para lograr este éxito tiene nombre y apellidos de Fuerteventura. Carla Brito Hernández, la última joya nacida en la productiva fábrica de talentos del CB Islas Canarias. La exterior majorera, además, conquistó el trofeo de MVP del torneo en su tercer año en la USF, después de rozar el doble-doble en la final de conferencia. Lograba 17 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, números que además le valieron para ser incluida en el quinteto ideal de la temporada junto a otra española, Mama Dembelé.

Brito relata desde tierras norteamericanas que «desde el principio nos marcamos el objetivo de ganar la conferencia», y reconoce que tras haberlo conseguido «el orgullo es muy grande». «Este año en el vestuario todas nos llevamos bien y se nota que hay mucha química», señala. Para la majorera, la clave del éxito estriba en que «este año a todo el mundo le importa hacerlo bien por el equipo y no por una misma, y a todas nos importa lo mismo, ganar».

A pesar de la importancia de lo conseguido hasta el momento, Carla Brito reconoce que «el trabajo no está terminado». Espera la lucha por ser la mejor universidad del país: «A la competición se le llama el March Madness -Marzo loco-porque es una locura de torneo en el que ningún equipo está seguro de quién es el favorito y nosotras vamos con la mentalidad de pelear y ponerle las cosas difíciles a nuestros rivales, porque llegamos con una dinámica y unas sensaciones muy buenas a esta importante cita».

Humildad y espíritu ganador

A pesar de ser reconocida como la MVP de su conferencia, la combo canaria admite que durante el torneo «lo único que tenía en mente era ganar, pero estoy muy agradecida por el reconocimiento que me dieron y muy orgullosa de ver también a mi compañera Mama jugar a ese gran nivel».

Tres años en Estados Unidos le han servido para «adaptarme» y reconoce que el proceso ha sido fácil «gracias a las personas de las que me he rodeado en Estados Unidos desde mi llegada».

Con un año aún por cumplir en su etapa universitaria -cursa Educación Física-, su meta es «seguir creciendo como jugadora y como persona para ayudar a mi equipo a tener otro buen año». «Quiero ayudar a las nuevas niñas que vengan a la USF, como en su día me ayudaron a mí», resalta.

A pesar de que su futuro como profesional está muy cerca, Carla Brito declara que todavía no tiene decididos los siguientes pasos: «Sé que quiero volver a España para estar más cerca de casa, pero sinceramente no lo sé y tampoco es algo que ahora me preocupe».

Además de Mama Dembelé, la majorera cuenta en el equipo con otra exjugadora del Spar Gran Canaria, la base italiana Vittoria Blasigh, que lució la elástica amarilla en el curso 2022-23. «Con Vicky me llevo muy bien y la verdad que es uno de los apoyos que tengo aquí, me ha ayudado mucho sobre todo este año», declara la isleña.

Brito se mostró feliz por la clasificación de su exequipo para la disputa de la Copa de la Reina: «Siempre que son noticias buenas para el Spar me alegra mucho, porque es mi casa. Que vuelva a jugar la Copa 11 años después me llena de orgullo, porque se trata de un premio al trabajo que hacen día a día; aunque juega contra el anfitrión, el Zaragoza, en cuartos, nada es imposible».

Con 20 años, está considerada como una de las jugadoras llamadas a tomar el relevo generacional en la selección española absoluta, tras ser referente en las inferiores. Pero no le obsesiona: «Ojalá algún día llegue la oportunidad, yo sigo trabajando día a día».

Elena Rodríguez conquista la Ivy League con Harvard Elena Rodríguez, canterana del CB Islas Canarias, se proclamó campeona de la conferencia Ivy League con la Universidad de Harvard, logrando así el billete, 18 años después, para participar en el torneo en el que se decide el campeón de la NCAA de baloncesto. La grancanaria rozó el doble-doble en la final de su conferencia, aportando un total de 13 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes.

Suscríbete para seguir leyendo