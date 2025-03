El Guaguas se cita con el Cisneros en el ‘playoff’

La Superliga Masculina de Voleibol tendrá su derbi canario en cuartos de final, pero con un representativo de cada una de las islas principales, tras terminar la temporada regular con el Guaguas como líder, a pesar de caer por la vía rápida en su visita al Pabellón Moisés Ruiz ante el Unicaja Costa de Almería por la vía rápida (3-0), en un partido sin efecto clasificatorio para el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero, que afrontaba el duelo con su mente ya puesta en las eliminatorias por el título.

Su rival será el Cisneros Alter de Tenerife, que no fallaba en su visita al Vóley Palma que certificaba su derrota 22 de una temporada para el olvido de los baleares. Esos tres puntos sumados a la derrota por 3-0 del Grupo Rafael Afonso San Roque hacía que los chicos del barrio se queden apeados del playoff en la última jornada tras no dar la talla en su duelo a vida o muerte ante un Pamesa Teruel que no se jugaba nada más que su orgullo, aunque eso es mucho cuando uno juega ante uno de los equipos más laureados de la Superliga.

El equipo de Alberto Rodríguez acabó la temporada en un meritorio noveno puesto para uno de los equipos con menos presupuesto de la categoría y que vivirá su tercera temporada consecutiva en la élite del voleibol masculino nacional español.

Triple derbi canario

Al derbi entre el Guaguas y el Cisneros en la Superliga masculina se suman otros dos cruces fratricidas entre canarios en la Liga Iberdrola.

Al Heidelberg Volkswagen que cerró la temporada regular con un triunfo en casa por 3-0 sobre el Barça, le ha salido caro su liderato ya que se verá las caras en cuartos de final con el experimentado Tenerife Libby’s La Laguna que acabó en una sorprendente octava plaza tras caer en la última jornada por la vía rápida en su visita al Haro Rioja.

Por su parte, el Hidramar Emalsa no pudo ser finalmente segundo a pesar de su victoria por 1-3 en casa del Madrid Chamberí, al no fallar el Avarca de Menorca en su visita al Sant Cugat, a pesar de que las catalanas se estaban jugando una plaza en el playoff en su duelo con las menorquinas, ganadoras de la última edición de la Copa de la Reina (1-3). Su rival serán sus vecinas del CV Sayre CC La Ballena que hincaron la rodilla en su visita al Kiele Socuéllamos (3-0), lo que les dejó finalmente siendo sextos, certificando el tercer triple derbi canario en el voleibol nacional, en una repetición de los cuartos de final de la Copa. n