La Liga Cabildo GC Segunda Categoría espera la final entre Unión Agüimes y Guanarteme

En la última luchada de la Segunda Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria, el Castro Morales venció holgadamente al Ramón Jiménez por 12-4. Gran papel, otra jornada más, de los juveniles del Castro Morales al sumar los 12 puntos repartidos entre los seis juveniles alineados. Omar Pérez destacó con tres y Kaled Cruz, Ezequiel García, Malick Ndiaye y Yenedey Gil se marcharon con dos cada uno. Con este resultado, el Ramón Jiménez cierra la liga como último clasificado, superado por el conjunto local en dos puntos tras esta victoria.

El líder Unión Agüimes, que ya no se jugaba nada, cayó ante el Maninidra en El Chiquero por 12-11. Miguel Betancor, Destacado C de los de Ingenio, se impuso tras ir lucha a lucha con Aitor Lorenzo, máximo tumbador de la Segunda Categoría, para conceder el último punto en el marcador. Mahy Espino, tercer máximo tumbador, aportó tres puntos al Maninidra para sumar la última victoria de la competición doméstica. Así, los locales terminan terceros en la clasificación y no disputarán la gran final que ya estaba certificada entre el Unión Agüimes y el Guanarteme.

Copa Fundación La Caja de Canarias Tercera Categoría

La jornada comenzó con la luchada entre el Unión Doctoral y el Unión Sardina en El Doctoral que se llevó el conjunto visitante por 9-12, lo que hace que ambos conjuntos igualen a puntos en la cuarta posición.

CL. Maninidra. / Redacción Gofiomedia

Aunque, a priori, iba a ser una luchada igualada la celebrada en el Municipal de Arguineguín entre dos contendientes a la primera plaza, el San Bartolomé sobrepasó a Los Guanches por 12-7. El juvenil Héctor Zerpa tumbó a seis rivales de Los Guanches, entre ellos al Destacado C Pablo Guillén. También aportó Cristóbal Suárez al tumbar al Destacado C José Antonio Santana. De este modo, el San Bartolomé iguala a su rival en la segunda plaza y se queda a tres puntos del Castro Morales.

Un Castro Morales que no dio opción al Vecinos Unidos al vencer por 7-12 en el Terrero José L. Sánchez y ya está como líder en solitario con 12 puntos y sin conocer todavía la derrota en la Copa Fundación La Caja de Canarias en su Tercera Categoría.

La jornada concluyó con el Tinamar venciendo en San Mateo holgadamente al Roque Nublo por un marcador final de 12-3. Con ello, los de la Vega suman su primera victoria en el torneo más longevo de la Lucha Canaria y dejan a su rival como colista con 0 puntos.