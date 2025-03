Karla Erjavec: «La presión es del Zaragoza, ellas son el equipo de Euroliga»

Llega el momento que toda jugadora de baloncesto desea en su carrera profesional, el poder jugar una Copa de la Reina, en su caso ¿cómo vive estos días previos a debutar en su primer torneo del KO con el Spar Gran Canaria?

Es mi primera Copa de la Reina en mi segunda temporada en la Liga Femenina Endesa y la verdad es que era algo con lo que siempre he soñado, es un lujo poder estar ahí y lo afronto con mucha ambición e ilusión. Siento como se recompensa todo el trabajo duro que hemos hecho durante toda la temporada.

Se nota que la Copa es algo diferente por la atención mediática que están recibiendo durante esta semana, ¿cómo reciben ustedes esa responsabilidad de estar en el foco durante esta semana?

Es algo que no recibimos mal, todo el año hemos estado desarrollando un juego muy divertido, especialmente durante la primera parte de la temporada, donde conseguimos ser muy regulares. Últimamente estamos poco a poco recuperando por momentos parte de ese juego que éramos capaces de realizar en la primera vuelta, pero solo estamos consiguiendo jugar así durante 15 o 20 minutos. Ahora toca ser capaces de jugar de esa manera durante los 40 minutos. Creo que esta atención por parte de los medios no nos va mal y que nos la merecemos. Todas estamos muy contentas por poder disputar esta Copa de la Reina y disfrutar de esta competición.

Las ti radoras de raza como usted se mueven por rachas y últimamente ese acierto no les está acompañando en general al equipo, ¿qué racha se va a ver de cara al aro rival en esta Copa?

Estoy convencida de que en Zaragoza vamos a volver a ser el equipo que se pudo ver en la primera vuelta. No es el momento de pensar en negativo, ni en pensar que no conseguimos meter nada. Sabemos todo el trabajo que hemos hecho desde el 1 de septiembte en el que pisamos la Isla, hemos trabajado y hecho todo lo que teníamos que hacer para estar preparadas. Ahora toca creer en nuestro trabajo, estar fuertes de mente y tener una confianza increíble que nos hemos trabajado y que nos la merecemos. Tenemos que mirar esta Copa de una forma muy positiva y da igual si llegamos en una racha negativa porque tiras para meter el balón, entrenamos para poder estar en una competición grande como esta y es un lujo poder decir que hemos trabajado y que nos merecemos ir a mostrar todo lo que hemos trabajado.

¿Juga en un Pabellón Príncipe Felipe hasta la bandera les motiva o es una presión extra en conta y a favor de su rival como anfitrión del torneo?

Tú cada día trabajas dura por poder vivir partidos con un ambiente así. A mí me molan esos ambientes, con las gradas llenas, estar en el centro de las luces, es una presión, pero si has trabajado como debes hacerlo al final no lo sientes como una presión. También te digo que nosotras no tenemos ninguna presión en este partido, la presión la llevan toda ellas porque son quienes organizan el torneo, el Zaragoza tiene una plantilla más larga que la nuestra, con jugadoras que llevan muchos años compitiendo en España y en competiciones europeas. Nosotras llegamos sin presión para mostrar nuestro juego, divertirnos y para disfrutar de un ambiente que va a ser chulísimo.

¿Qué partido espera en este tercer duelo de la temporada ante el Casademont Zaragoza?

Espero un partido físico. Intentaremos que sea un partido largo en el que lleguemos al último cuarto con el resultado igualado, pero para que eso sea posible tenemos que ser muy físicas, estar muy concentradas a anbos lados de la pista. En el último partido ante ellas demostramos que somos capaces de competir en el Príncipe Felipe ante un equipo de Euroliga, pero que al final todas somos humanas, el partido empieza cero a cero y creo que debemos de afrontarlo así, con ambición y con ganas, estando enfocadas en hacer 40 minutos siendo regulares. Si ellas tienen buenas rachas tendremos que estar preparadas para responderlas también con buenas rachas.

¿Qué sea un partido a vida o muerte hasta que punto cambia la mentalidad de las jugadoras con respecto a lo que se vive en un partido de la temporada regular?

Para mí todos los partidos se deben de jugar como si fueran el último, es algo que he aprendido desde pequieña. No me gusta dejar nada en mi cuerpo atrás, me gusta darlo todo, soy así en todos los aspectos de mi vida, pero esta presión creo que nos beneficia a nosotras. Pienso que a los equipos con plantillas cortas, con calidad, con gente joven y con experiencia, con energía, nos beneficia estar a 40 minutos de ganar o perder. No hay una vuelta en la que debas de defender un resultado anterior. Si ganas sigues, eso nos beneficia a la hora de estar con mucha fe que al final es lo que importa.

El hecho de que el equipo no logre ser regular en su rendimiento durante los 40 minutos, ¿es un tema mental o físico?

Es algo que cada una de nosotras lo lleva de una manera diferente. Creo que hemos llegado a un punto de la temporada en el que quizás nos cuesta más estar concentradas los 40 minutos. Pero, creo que vamos mejorando, incluso ante el Zaragoza fuimos capaces de jugar a un gran nivel durante más de 25 minutos. Toca hacerlo 40 minutos y con el trabajo que hemos hecho el último mes pienso que estamos preparadas para hacerlo el viernes.

¿Con qué objetivo van a esta Copa de la Reina?

Vamos con el objetivo de ganar. Si no vamos con la intención de ganar, ¿para qué vamos?, ¿para qué vas a una competición si vas pensando que no puedes ganar? Estamos en un club que ha ganado innumerables títulos con su cantera, que ya sabe lo que es ganar la Copa de la Reina en dos ocasiones y es un orgullo estar aquí. Tenemos que afrontar esta competición con esta mentalidad. Si eres una jugadora profesional debes de salir a ganar cada partido. No hay que mirar a tres partidos, sino centrarnos en el partido del viernes y cuando se acabe mirar al sábado. Tienes que ir con ambición.

¿Hay conjura en el vestuario de cara a esta Copa y ganas de reivindicarse como equipo?

Estoy segura de que si. Pienso que la gente no es consciente de los minutos y de las horas que hemos trabajado desde el minuto uno, todo lo que hemos pasado y que nos ha juntado más como equipo a todas. Creo que esperamos esta Copa con muchas ganas e ilusión para poder enseñar esa identidad que hemos tenido durante muchos momentos en la primera vuelta. Estamos recuperándolo poco a poco y de la primera a la última tenemos muchas ganas. Para muchas de nosotras es la primera Copa, solo hay tres jugadoras que saben lo que es disputar este torneo –Agostina Burani, Meli Gretter y Claudia Contell–. Cada una de nosotras siente que tiene un rol increíble en el equipo y por eso pienso que somos un grupo al que es difícil enfrentarse porque no sabes que jugadora va a ser la que tenga el buen día en cada partido.

