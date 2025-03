Paloma del Río, periodista deportiva: «En la Federación parecía que el deporte femenino era el patito feo»

Después de 37 años al frente de la actualidad deportiva, Paloma del Río disfruta de una merecida jubilación, pero sin alejarse del todo de la realidad. El jueves, presentará la Gala de la Mujer y el Deporte Canario.

Vuelve a Canarias para presentar la Gala de la Mujer y el Deporte Canario, ¿qué mensaje desea transmitir al público canario en esta ocasión?

Sobre todo que disfruten de las deportistas que tienen en casa, las que lamentablemente solo aparecen cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. Esta gala es un reconocimiento para que sepan que hay muchas mujeres que no aparecen en los medios habitualmente y que tienen mucho protagonismo a sus espaldas.

De todos los años de experiencia como narradora, ¿Nunca ha narrado una luchada desde un terrero de lucha canaria?

No, a la península no llegan estos deportes. En Teledeporte teníamos algún acuerdo en el que narraban de vez en cuando desde Canarias pero yo no. Me faltan conocimientos, lo he visto una o dos veces en mi vida. Esos deportes que en la gala premiaremos, que son autóctonos, conocidos y locales no llegan a la televisión pública a salvo que sea en el circuito territorial.

¿Por qué cuesta tanto que se emitan los deportes autóctonos?

Hay que mirar responsabilidades de todo el mundo. Si queremos que algo tenga visibilidad tenemos que movernos para conseguirlo. El poseedor de los derechos de la competición es el que tiene que ofertarlo, yo como periodista no puedo salir como televisión a los 66 deportes a buscar, sino que el que tiene derechos es que tiene que venir. Quizá el que dispone los derechos piense que este deporte sólo es interesante para la gente canaria.

Tras 37 años como periodista en TVE y testigo de la evolución del periodismo deportivo, ¿cuál considera que es el mayor desafío al que se enfrenta actualmente la profesión?

El mayor desafío que hay son las redes sociales. En unos aspectos son buenas porque difunden rápidamente y a todos nos llega pero también tienen el lado perverso de que cualquiera puede decir algo y lo damos por bueno. En ese error no podemos caer los periodistas ni dar por buena una noticia que nos llega sin contrastar, porque deshacer ese bulo cuesta demasiado porque se expande a velocidades supersónicas y es difícil que la gente se dé cuenta que eso que se ha publicado no es cierto.

¿Qué falta para que los medios de comunicación y la sociedad otorguen al deporte femenino la misma visibilidad y reconocimiento que al masculino?

Yo llevo 37 años peleando por eso desde la televisión pública pero insisto, es un trabajo que tenemos que hacer todos porque yo me he encontrado Federaciones que cuando venían a negociar conmigo hace varios años únicamente me traían deporte masculino. Ahora sin dinero y patrocinadores es difícil que se avance y es una labor de todos, también de radios y prensa. Entiendo que el fútbol masculino arrolla y vende mucho pero también hay una labor social a tener en cuenta y eso significa dar cariño al deporte femenino en forma de visibilidad. Los compañeros periodistas tienen que tener todos los días el objetivo de dar algo de deporte femenino, porque todos los fines de semana hay competiciones. A mí que no me digan que un programa de radio no tiene un ratito para hacer hueco a las competiciones femeninas, hay que darle cariño a todo. Los medios tenemos mucha fuerza pero otra cosa es la voluntad.

«Todavía no hemos valorado lo que supuso el éxito deportivo del Mundial femenino»

¿Cómo valora el impacto que tuvo la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenino (2023) en la visibilidad y el reconocimiento del deporte femenino en España?

Creo que todavía no hemos valorado en su justa medida lo que supuso el éxito deportivo que hicieron las jugadoras. Todo quedo eclipsado por la movida de Rubiales y la sociedad española les tiene que devolver ese esfuerzo y lo que consiguieron, pero también a nivel nacional e internacional, que ese gesto desafortunado fuera televisado a todo el mundo para que nos diéramos cuenta el tipo de personas que tenemos en los organismos y que campan a sus anchas. Incluso compañeros de la radio hicieron bromas de ellos hasta que se dieron cuenta que su mentalidad estaba alejada de lo que la mayoría vimos, que fue un jefe besando a una subordinada. Eso va en la formación de cada uno y en lo que la sociedad arrastra como permisivo, y eso siempre se ha permitido y se ha tomado a risa y nunca ha pasado nada y ahí está el problema.

¿Qué opina de la sentencia a Luis Rubiales?

Ahora ha recurrido todo el mundo así que a ver en qué queda, porque esta primera sentencia es bastante benévola con lo que pensaba que le iba a caer a Rubiales. Esto que ha pasado no es bueno ni correcto, no se puede permitir en ninguna relación laboral/profesional entre empleados y jefes.

Considerando su experiencia en Teledeporte, en la que como directora de contenidos estuvo dos años en negociaciones para retransmitir La Liga, y el contexto actual del fútbol femenino, ¿qué estrategias específicas propone para que los medios de comunicación impulsen cambios estructurales que mejoren las condiciones laborales y profesionales de las futbolistas, más allá de la mera visibilidad?

Esto es como las peleas, dos no lo hacen si uno no quieren. Para que Teledeporte pueda emitir todo tipo de deportes hace falta que el poseedor de los derechos también quiera. Yo estuve más de dos años intentando hablar con la Federación para retransmitir la Liga Femenina y nosotros lo teníamos claro pero dentro de la Federación parecía que el Femenino era el patito feo y costó mucho. Me di cuenta que había desorganización y desidia con el fútbol femenino y llegó un momento que decidimos que no íbamos a seguir. Este ejemplo podemos llevarlo a otras federaciones, que solo miraban por la sección masculina y yo no me lo podía creer. Si eres el presidente de esta federación debería estar interesado en que se retransmitieran ambos, pero nos costó mucho convencer a algunos presidentes.

¿Qué medidas pueden implementarse para aumentar la inversión en patrocinios deportivos femeninos?

El apoyo del deporte con las becas ADO, que se crearon para loa Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 para ayudar a los deportistas y que se pudieran dedicar sabiendo que tienen comida puesta sin problema. La cuestión es que los patrocinadores utilicen las herramientas que el sistema les permite y apoyen esos proyectos. Existen muchas herramientas pero hay que moverse y buscar los patrocinios y las fórmulas, que las hay.

Con su amplia experiencia en la televisión pública y un sobrado bagaje en la cobertura de eventos deportivos internacionales, ¿cómo evalúa la retórica política y mediática utilizada por la administración de Trump para justificar la exclusión de atletas trans en el deporte, y cuáles cree que han sido los principales efectos de esta narrativa en la percepción pública de la comunidad trans?

Leo, leo y leo sobre este asunto. Fíjate si es complicado que el máximo órgano rector del deporte mundial ha legislado en tres ocasiones y en el año 2021 decidió que fueran las propias federaciones internacionales las que legislaran. Esto viene a decir que ni entre ellos se ponen de acuerdo en qué camino tomar. Los estudios que he leído es que una persona puede sentir que ha nacido en un cuerpo equivocado y quiera tener una vida plena cambiando de género, pero su cuerpo tiene unas características biológicas y anatómicamente con la que ha nacido. Tu cuerpo sigue siendo el mismo y hay que regular que ese cuerpo no tenga ventaja sobre otras deportistas. Cada cosa que leo es complementaria pero nadie se pone de acuerdo. Ahora habrá elecciones y todos tienen que resolver el problema sobre los atletas trans. El máximo organismo tiene este papel encima de la mesa y los siete candidatos igual.

¿Podría afectar esto a Europa?

No, solo a Estados Unidos a no ser que los demás países tomen la misma decisión. Trump lo ha hecho para las competiciones de ámbito político que puede, que es en su país. En el resto los que deciden son las diferentes legislaciones, el Comité Olímpico o las federaciones, pero va a haber un problema. Imagínate que el atletismo permite que corran personas trans y se da una competición en Estados Unidos. No es fácil.

Decía que está “felizmente jubilada, que no retirada”. Pero, ¿a veces no echa de menos su profesión?

A veces sí. Cuando veo una competición me gustaría narrarla, pero no soy capaz de separar el grado de estrés con la satisfacción que me generaba realizarla. No me puedo quedar con la parte bonita de esa transmisión, por lo que lo mejor era dar un paso atrás y dejarlo. Llega un momento en el que hay otras prioridades y lo que quieres es tranquilidad y no grandes episodios de estrés.

¿Cómo gestionó ese hueco profesional al colgar los cascos y cerrar su micro?

En el día a día muy bien porque me levanto sin prisa, voy al gimnasio, sigo yendo a charlas y conferencias, recojo los galardones que me quedan pendiente, la gente se acuerda de mí… Estoy haciendo un especial de jubilación en diferido, voy despacio pero evidentemente encontrando el punto bueno que depende de mi tiempo.

¿Cree que hay futuro en el periodismo deportivo femenino?

Claro, cada vez mas mujeres que quieren serlo. Cuando yo entré éramos cuatro gatos y ahora hay muchas chicas que están interesadas y que tienen mucho conocimiento.

