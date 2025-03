Aixay Hernández, con la mirada en el New Kumite

El V New Kumite Rules-Golden Rise II volverá a poner en valor el tirón, el crecimiento y el reconocimiento de los deportes de contacto en una disciplina deportiva que no deja de crecer y afianzarse como deporte de referencia en Canarias. El pabellón Juan Beltrán Sierra se vestirá de gala para albergar una nueva edición, el sábado 5 de abril, de un evento innovador y con una proyección imparable que reunirá a los mejores peleadores del mundo en el Kumite, inspirado en el Kickboxing y en la lucha en sí.

A la lista de prestigiosos peleadores que acudirán a la llamada del New Kumite Rules, se unirá la presencia del bicampeón del Mundo de Kickboxing K1 Profesional WAKO, Aixay Hernández. El luchador canario viene de retener el título mundial ante Alcorac Caballero en el reciente Slam Arena. El teldense se está forjando a fuego su historia en los deportes de contacto y aspira a conquistar la corona del Golden Rise II. «Mi objetivo principal es ganar el New Kumite Rules y a eso voy. Voy a dejar la grada en todo lo alto, estoy más fuerte que nunca y no voy a defraudar», aseguró Hernández.

El dos veces campeón del mundo K1 profesional WAKO alabó el nivel de sus rivales: «Me motiva muchísimo medirme a peleadores tan buenos, con tanta experiencia y diversidad de estilos y por todo esto creo que estamos ante un torneo inédito en España», apostilló.

El evento contará con un total de ocho participantes que pelearán entre sí en dos llaves eliminatorias de cuatro deportistas cada una. Cada participante estará obligado a realizar tres asaltos de tres minutos, un asalto con cada rival de su misma llave.

El peleador de cada llave que más asaltos gane se clasificará para la gran final, que se disputará a un único asalto de tres minutos.

La plataforma de combate será de 7x7 metros con una elevación de 65 centímetros del suelo y con tres metros en cada lado de protección para prevenir posible caídas de los peleadores. La superficie no dispondrá de póster ni cuerdas, por lo que el espectáculo aumenta considerablemente.