Gáldar homenajea a 17 mujeres del municipio por su lucha por la igualdad desde el deporte

El Ayuntamiento de Gáldar ha homenajeado en la tarde de este miércoles a 17 mujeres del municipio debido a su lucha por la igualdad de género desde el deporte. En el marco de la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que dirige Ana Teresa Mendoza Jiménez, ha organizado un amplio programa de actividades bajo el lema 'Mujeres y Deporte', con el que este año ha rendido tributo a mujeres que hayan destacado en sus diferentes disciplinas deportivas.

En un acto celebrado en el Teatro Consistorial la corporación municipal, encabezada por su alcalde, Teodoro Sosa Monzón, ha homenajeada a las siguientes vecinas: Carla Sosa Suárez (ajedrez), Elizabeth Tacoronte Reyes (surf), Guacimara Medina Vega (balonmano), Juana García Vega (taekwondo y hapkido), Kiara Suárez (levantamiento de pesas), Laura Ezeasor Díaz (lucha canaria), Lorena del Carmen Cabral Hernández (caza y tiro al plato), Lucía González Salgado (danza), María del Pino González González (fútbol), María del Rosario Alvarado Gil (salto y ciclismo), Raquel García Melián (Jiu-jitsu), Raquel Medina Santana (fútbol), Rita Ruiz Tacoronte (árbitra de fútbol), Rosi Suárez Trujillo (taekwondo y hapkido), Tere Molina Padrón (danza), Vanessa Rivero Herrera (gimnasia rítmica) y Yurena Santana del Rosario (árbitra de baloncesto).

Tras escuchar las semblanzas y hacer entrega de los reconocimientos y de todo el cariño del municipio hacia las protagonistas, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, felicitó a las homenajeadas. "En todas ustedes este Ayuntamiento ha querido reconocer el trabajo y entrega por abrirse paso en su pasión sin importar las circunstancias. Todas ustedes son un referente para los más jóvenes y los más mayores", indicó el primer edil.

En referencia a las homenajeadas, explicó que "muchas de ustedes hace muchos años lucharon por derribar barreras y abrieron puertas para que muchas de las jóvenes que hoy también reconocemos puedan desarrollar sus carreras deportivas con más normalidad. Y otras que han fundado clubes o escuelas en las que permiten que muchas niñas crezcan amando a un deporte. Han sido pioneras y maestras que nos señalan el camino", añadió.

"Cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero todos los días deberían ser un día de reconocimiento a la mujer. Porque ustedes hacen un doble esfuerzo que se debería reconocer todos y cada uno de los días", concluyó.

Ana Teresa Mendoza Jiménez, concejala de Igualdad, felicitó a las homenajeadas por sus logros: "Cada una de ustedes son hoy nuestro ejemplo de empoderamiento en diferentes disciplinas deportivas y es un orgullo contar con su ejemplo para nuestras niñas y nuestras jóvenes, son parte fundamental para la historia y desarrollo de nuestro municipio".

Asimismo, la concejala reivindicó que "un año más seguimos creyendo que es una fecha necesaria para celebrar logros y para seguir reivindicando la plena igualdad entre mujeres y hombres, aún hoy seguimos sufriendo la lacra de la violencia hacia las mujeres y queda pendiente mucho trabajo de educación y toma de conciencia en nuestra sociedad", aseguró en su intervención inicial después de la actuación musical de Alba Pérez para abrir el evento.

Lucía González Salgado tomó la palabra en nombre de las homenajeadas para dar las gracias: "Es un placer recibir estos reconocimientos. La propia palabra deportista es inclusiva e igualitaria. 17 mujeres de 14 disciplinas deportivas diferentes y una artística no considerada deportiva. Y esto demuestra que no hay disciplina que se le resista a la mujer. Somos capaces de abrir puertas en disciplinas tradicionalmente masculinas, somos luz y guía para otras mujeres. Otras mujeres se fijarán en nosotras aunque no nos demos cuenta", concluyó.