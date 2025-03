Final agridulce para Rogelio Peñate en el Rally de Kenia

Después de completar las dos pruebas invernales inmerso en las divisiones WRC3 y WRC Júnior del Campeonato del Mundo de Rallies (FIA WRC), el representante del Archipiélago dio el salto a un apartado de altísima exigencia, el que concentraba a los vehículos Rally2. Tanto Peñate como Domínguez llegaron al continente africano para disputar, el durísimo y siempre exigente Safari Rally de Kenia, con una buena dosis de confianza tras la victoria en el Rally Trans Itapúa de Paraguay.

En la jornada del jueves 20 de marzo, Peñate hizo una gran actuación acabando el día segundo de la WRC2 Challenger. El natural de Santa Lucía de Tirajana y Diego Domínguez dirigieron el Toyota GR Yaris Rally2, asistido por el equipo de Teo Martín Motorsport dentro de la categoría WRC2, entre barro, tierra y los famosos 'Fesh-Fesh', bancos de tierra muy blandos tipo talco.

El segundo día del rally, el viernes 21 de marzo, fue todo un reto para la tripulación hispanohablante. Plantaron cara a un día muy largo y a la dureza de los tramos cronometrados. En la segunda pasada de Cap Moran, Domínguez-Peñate tuvieron problemas mecánicos en su Toyota GR Yaris Rally2, trabajaron para arreglarlo, pero a pesar del esfuerzo, nos les permitió llegar a tiempo al siguiente control horario penalizando algunos minutos. A pesar de las adversidades, sellaron una cuarta posición en la WRC2 Challenger.

En la penúltima jornada del Safari Rally de Kenia, el sábado 22 de marzo, Domínguez-Peñate completaron el primer bucle de la mañana, pero no pudieron enfrentarse a la jornada vespertina por problemas en el motor de su Toyota GR Yaris Rally2. Venían haciendo una actuación impecable en uno de los rallies más duros del FIA World Rally Championship, pero la dureza de las especiales hicieron que el motor ya no pudiera dar más de sí haciendo que Domínguez-Peñate no pudieran continuar en carrera.

Una de las singularidades del Safari Rally de Kenia es que los coches tienen una preparación exclusiva que no se usa en ninguna otra competición del WRC. Los mecánicos refuerzan cada parte del vehículo para prevenir roturas en las partes más pedregosas del recorrido y los ingenieros apuestan por el denominado 'snorkel' con el objetivo de evitar la entrada de tierra y agua al motor. Este sistema, en vez de captar el aire desde el frontal, lo hace por la zona más elevada: el techo.

"Hemos terminado el Rally de Kenia antes de lo previsto debido a una avería en el motor", declaró Peñate. "Ahora pensamos en la siguiente carrera. Nos quedamos con lo positivo de este rally, la experiencia que hemos vivido. Hemos estado en tiempos con los mejores marcando un split. Volvemos en Canarias ¡Gracias a todos por el apoyo!", sentenció.