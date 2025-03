El teldense Juanma Suárez, campeón de la VII The Battle Championship Total Fights

Un total de diecisiete peleas, entre profesionales y amateur, se disputaron en el pabellón Juan Beltrán Sierra que presentó un gran aspecto de público con más de mil aficionados a las MMA en las gradas en una jornada para el recuerdo dentro del VII The Battle Championship “Total Fights”.

El combate estelar, con el cinturón en juego entre los profesionales, dejó el triunfo por KO en el segundo round del talentoso y experimentado peleador teldense, Juanma Suárez, ante el luxemburgués de origen brasileño, Assis Silva, en una de pelea que puso en pie al más de millar de espectadores que vibró en las gradas del recinto capitalino.

Juanma Suárez, intratable

El campeón canario expresó su felicidad por una victoria muy trabajada: “Fue una pelea dura y de mucho reparto de golpes ante un gran oponente, aunque, finalmente, pude imponer mi estrategia para conquistar el título en un evento de tanta relevancia”, declaró Juanma Suárez tras su nuevo triunfo.

El resto de cinturones en juego deparó el triunfo, en categoría amateur, del grancanario Avel Santos en el primer asalto por sumisión (armlock) ante el tinerfeño Suma Jallow para convertirse en el campeón del peso pluma.

El campeón del peso wélter fue el tinerfeño, Sergio Acevedo, tras imponerse por KO técnico en el tercer asalto al grancanario Dorian Jiménez. La victoria y el cinto de campeón en el peso mosca recayó en la figura del lanzaroteño, Felix Juan, quien derrotó por finalización (katagatame) en el segundo round a Rubén Segador. Destacaron, igualmente, las victorias por sumisión del grancanario Sebas Santana y el palmero Darwin Rodríguez.

Sello de calidad

Uno de los eventos de MMA más prestigiosos y relevantes a nivel nacional volvió a dejar su sello de calidad en Gran Canaria en una edición que contó con un mayor número de peleas, con luchadores de España, Brasil, Argentina, Luxemburgo, Polonia, Serbia, Marruecos y Venezuela y que dejó grandes dosis de espectáculo, fuerza, coraje y entrega dentro de la jaula y pasión, energía y diversión en las gradas del Juan Beltrán Sierra.

El organizador y promotor del evento y presidente del CD Taurus, Julio Santana, no pudo disimular su satisfacción “por un gran evento que dejó peleas muy igualadas y a un público entregado que no dejó de animar en ningún momento. El espectáculo no dejó a nadie indiferente y estoy muy agradecido por el apoyo de las instituciones públicas y la respuesta de la afición”, explicó, antes de prometer que “la próxima edición será, todavía, mucho mejor”.

El VII The Battle Championship “Total Fights” está organizado por el CD Taurus y colaboran el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes y las empresas privadas, Monkey Garage Pub y London Pub & Shishas Club.